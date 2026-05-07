< sekcia Regióny
V areáli ZŠ Jána Zemana v obci Nová Baňa postavili dopravné ihrisko
Riaditeľka školy Mária Jankoveová priblížila, že vďaka novému ihrisku si budú môcť tamojšie deti overovať svoje teoretické znalosti z oblasti dopravnej výchovy v praxi častejšie ako doteraz.
Autor TASR
Nová Baňa 7. mája (TASR) - V areáli Základnej školy Jána Zemana v Novej Bani vybudovali na nevyužívanej ploche nové dopravné ihrisko. Cvičisko, ktoré škola realizovala vďaka grantu a prostriedkom z mestského rozpočtu, bude slúžiť aj deťom z ostatných materských a základných škôl na území mesta.
Riaditeľka školy Mária Jankoveová priblížila, že vďaka novému ihrisku si budú môcť tamojšie deti overovať svoje teoretické znalosti z oblasti dopravnej výchovy v praxi častejšie ako doteraz. Keďže v meste ani v blízkom okolí sa žiadne dopravné ihrisko nenachádza, so žiakmi doteraz cestovali na tento účel až do Žiaru nad Hronom.
Nové ihrisko im poskytuje základné vedomosti o cestnej infraštruktúre. Zahŕňa kruhový objazd, parkovisko, obojsmernú aj jednosmernú premávku. Deti vďaka nemu spoznajú aj základné dopravné značky a zoznámia sa s fungovaním semaforov.
Vedúca oddelenia rozvoja mesta novobanského mestského úradu Lenka Šubová uviedla, že realizáciu betónovej podkladovej plochy financovalo vo výške 27.000 eur mesto Nová Baňa. Na zakúpenie dopravných značiek a ďalšieho príslušenstva škola získala 6000 eur z grantového systému obchodného reťazca. Dodala, že dopravnej výchove sa tam budú venovať aj deti z blízkej materskej školy či ďalších základných škôl v regióne.
Riaditeľka školy Mária Jankoveová priblížila, že vďaka novému ihrisku si budú môcť tamojšie deti overovať svoje teoretické znalosti z oblasti dopravnej výchovy v praxi častejšie ako doteraz. Keďže v meste ani v blízkom okolí sa žiadne dopravné ihrisko nenachádza, so žiakmi doteraz cestovali na tento účel až do Žiaru nad Hronom.
Nové ihrisko im poskytuje základné vedomosti o cestnej infraštruktúre. Zahŕňa kruhový objazd, parkovisko, obojsmernú aj jednosmernú premávku. Deti vďaka nemu spoznajú aj základné dopravné značky a zoznámia sa s fungovaním semaforov.
Vedúca oddelenia rozvoja mesta novobanského mestského úradu Lenka Šubová uviedla, že realizáciu betónovej podkladovej plochy financovalo vo výške 27.000 eur mesto Nová Baňa. Na zakúpenie dopravných značiek a ďalšieho príslušenstva škola získala 6000 eur z grantového systému obchodného reťazca. Dodala, že dopravnej výchove sa tam budú venovať aj deti z blízkej materskej školy či ďalších základných škôl v regióne.