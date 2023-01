ZŠ Novomeského v Košiciach otvorila nafukovaciu atletickú halu

Košice 19. januára (TASR) - V areáli Základnej školy (ZŠ) Laca Novomeského v Košiciach v stredu (18. 1.) slávnostne otvorili dvojplášťovú nafukovaciu halu pre atletiku, určenú prevažne pre talentovanú mládež v metropole východu. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že hala vyrástla ešte vlani na jeseň na bývalom hokejbalovom ihrisku vo vnútri zrekonštruovaného 250-metrového školského oválu. Trénuje sa v nej už niekoľko týždňov.



Hala nebude slúžiť len na tréningy atletiky, ale zašportujú si v nej aj žiaci školy počas telesnej výchovy. Mesto do jej výstavby investovalo 420.000 eur. Atletický klub poskytol na vybavenie 80.000 eur, prispel k nemu aj Slovenský atletický zväz. Hala ponúka desať súťažných dráh a ďalších sedem tréningových dráh, sektory na skok do diaľky, trojskok, skok o žrdi, skok do výšky a vrh guľou. K dispozícii je 55 metrov dlhá šprintérska rovinka. Vzduch sa v hale vymení za necelú hodinu a vykúrená je približne za 90 minút.



Ide o súčasť pripravovanej Atletickej akadémie na uvedenej ZŠ, ktorá vzniká ako spoločný projekt mesta s občianskym združením a športovým klubom Atletika Košice. "Je špecifická tým, že nemá bežecký ovál, ale na druhej strane má skokanskú rampu a až 17 dráh, z ktorých až desať sa dá využiť na šprintérske súťaže. Súčasne s halou vznikol aj vonkajší regulárny sektor na skok do diaľky a vrh guľou, v lete doplníme aj sektor na skok do výšky. V jednom momente tam bude môcť trénovať až 50 atlétov v dvoch až štyroch skupinách," uviedol zakladateľ klubu Stanislav Návesňák s tým, že po 39 rokoch tak bude možné v Košiciach zorganizovať aj halové atletické preteky.



Podľa primátora Jaroslava Polačeka dostala košická atletika touto halou nový impulz a mesto ďalší chýbajúci článok športovej infraštruktúry. Podobná nafukovacia atletická hala stála v Košiciach naposledy v 80. rokoch minulého storočia vo Všešportovom areáli na Alejovej ulici. Košickí atléti po skončení jej prevádzky prišli o športový stánok a možnosť tréningov najmä počas zimných mesiacov.