V areáli ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce realizujú vodozádržné opatrenia

Autor TASR
Zlaté Moravce 22. októbra (TASR) - Mesto Zlaté Moravce buduje vodozádržné opatrenia v areáli Základnej školy Robotnícka. Na realizáciu projektu získala radnica dotáciu z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 276.708 eur, informoval magistrát.
Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom vodozádržných opatrení zmierniť negatívne dôsledky nadmerných zrážok výmenou nepriepustných povrchov za priepustné, konkrétne chodníkov a komunikácie v areáli základnej školy. Zrážková voda odvedená systémom dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže bude následne využívaná na polievanie zelene, povedala Miroslava Kováčová, vedúca oddelenia strategických činností na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach. V rámci projektu je navrhnutá aj dažďová záhrada a sadové úpravy v areáli školy.
