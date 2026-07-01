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V areáli ZŠ Tulipánová v Nitre má vyrásť nové športovisko
Projekt uspel v žiadosti o podporu z Fondu na podporu športu.
Autor TASR
Nitra 1. júla (TASR) - V areáli Základnej školy (ZŠ) Tulipánová v Nitre vznikne nová športová hala. Ako informoval nitriansky primátor Marek Hattas, na jej výstavbe sa bude mesto spolupodieľať s Tenisovou akadémiou Skalka.
Projekt uspel v žiadosti o podporu z Fondu na podporu športu. „Vďaka tomu sa podarí vybudovať moderné športové zázemie pre deti, mládež aj širokú verejnosť. Mesto Nitra sa podieľa na jeho spolufinancovaní,“ oznámil Hattas.
Ako doplnil, v areáli školy vďaka projektu pribudne veľká a malá telocvičňa a zázemie pre športovcov a trénerov. „Priestory budú využívané prioritne na tenis, ale aj na loptové hry či gymnastiku. Verím, že nová športová infraštruktúra prispeje k ďalšiemu rozvoju športu v našom meste,“ skonštatoval Hattas.
Projekt uspel v žiadosti o podporu z Fondu na podporu športu. „Vďaka tomu sa podarí vybudovať moderné športové zázemie pre deti, mládež aj širokú verejnosť. Mesto Nitra sa podieľa na jeho spolufinancovaní,“ oznámil Hattas.
Ako doplnil, v areáli školy vďaka projektu pribudne veľká a malá telocvičňa a zázemie pre športovcov a trénerov. „Priestory budú využívané prioritne na tenis, ale aj na loptové hry či gymnastiku. Verím, že nová športová infraštruktúra prispeje k ďalšiemu rozvoju športu v našom meste,“ skonštatoval Hattas.