V areáli ZŠ Tulipánová v Nitre môže vyrásť nová telocvičňa

Nitra 1. decembra (TASR) - V areáli Základnej školy (ZŠ) Tulipánová v Nitre by v budúcnosti mohla vyrásť nová telocvičňa. Na projekte chce spolupracovať mesto Nitra s tenisovou akadémiou Skalka.



Väčšina nákladov na výstavbu má byť financovaná z dotácie Fondu na podporu športu. "Akadémia pripraví projektovú dokumentáciu s potrebnými prílohami na podanie žiadosti do pripravovanej výzvy. Zatiaľ je vypracovaná len štúdia rozmiestnenia infraštruktúry, je preto veľmi ťažké definovať výšku spolufinancovania projektu. Keďže pôjde o výstavbu telocvične, môžeme rátať s maximálnou výškou spolufinancovania v zmysle predchádzajúcich výziev v hodnote 300.000 eur," informovala radnica.



Nová telocvičňa so šatňami má vyrásť na mieste súčasného multifunkčného ihriska, ktoré by sa premiestnilo do priestorov pred školským pavilónom A. "Telocvičňa by po výstavbe slúžila v čase vyučovania žiakom školy a popoludní by ju využívala akadémia Skalka," vysvetlil mestský úrad. Ako doplnil, akadémia už v areáli ZŠ Tulipánová vybudovala na vlastné náklady dva tenisové kurty so zázemím, ktoré využívajú tenisti, verejnosť i žiaci školy.