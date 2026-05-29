< sekcia Regióny
V areáli ZŠ v Považskej Bystrici nájdu priestor vrhačské disciplíny
Na revitalizáciu získalo mesto Považská Bystrica z eurofondov viac ako 320.000 eur.
Autor TASR
Považská Bystrica 29. mája (TASR) - Atletická štvordráha a kompletné zázemie pre vrhačské atletické disciplíny budú výsledkom rekonštrukcie športového areálu v Základnej škole (ZŠ) Nemocničná v Považskej Bystrici. Rekonštrukcia sa začala v piatok odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie považskobystrickej radnice Miluša Kollárová.
Na revitalizáciu získalo mesto Považská Bystrica z eurofondov viac ako 320.000 eur, nové športovisko nebude slúžiť iba škole, športovým klubom, ale aj verejnosti.
Rekonštrukcia športoviska nadväzuje na rekonštrukciu futbalového štadióna a atletickej dráhy v inej časti mesta. Podľa primátora Považskej Bystrice Karola Janasa na futbalovom štadióne nebolo možné z bezpečnostných dôvodov vykonávať vrhačské disciplíny, hod oštepom, diskom či kladivom by bol nebezpečný.
Výstavbu nového športoviska víta aj Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica, ktorý má v meste takmer storočnú tradíciu. Jeho predseda Milan Laurenčík pripomenul, že presun vrhačských disciplín bol dlhodobo plánovaný.
„V čase, keď sa začalo s rekonštrukciou štadióna, vedenie mesta nám sľúbilo, že vrhačské disciplíny budeme môcť trénovať v iných priestoroch. Preto sa tešíme, že atletika bude mať ďalšie priestory. Tréning vrhačských disciplín bol výrazne obmedzený, športovci museli cestovať na tréningy do Dubnice nad Váhom či Martina,“ doplnil šéf atlétov.
Podľa riaditeľky ZŠ Nemocničná Zuzany Slaninkovej škola má triedy zamerané na šport a žiaci pravidelne využívajú aj vonkajšie priestory.
„O to viac nás teší, že sa toto športovisko revitalizuje. Projekt neprinesie len nové atletické plochy. Medzi budovami postavia letnú školu a zrekonštruujú aj multifunkčné ihrisko,“ doplnila riaditeľka.
Na revitalizáciu získalo mesto Považská Bystrica z eurofondov viac ako 320.000 eur, nové športovisko nebude slúžiť iba škole, športovým klubom, ale aj verejnosti.
Rekonštrukcia športoviska nadväzuje na rekonštrukciu futbalového štadióna a atletickej dráhy v inej časti mesta. Podľa primátora Považskej Bystrice Karola Janasa na futbalovom štadióne nebolo možné z bezpečnostných dôvodov vykonávať vrhačské disciplíny, hod oštepom, diskom či kladivom by bol nebezpečný.
Výstavbu nového športoviska víta aj Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica, ktorý má v meste takmer storočnú tradíciu. Jeho predseda Milan Laurenčík pripomenul, že presun vrhačských disciplín bol dlhodobo plánovaný.
„V čase, keď sa začalo s rekonštrukciou štadióna, vedenie mesta nám sľúbilo, že vrhačské disciplíny budeme môcť trénovať v iných priestoroch. Preto sa tešíme, že atletika bude mať ďalšie priestory. Tréning vrhačských disciplín bol výrazne obmedzený, športovci museli cestovať na tréningy do Dubnice nad Váhom či Martina,“ doplnil šéf atlétov.
Podľa riaditeľky ZŠ Nemocničná Zuzany Slaninkovej škola má triedy zamerané na šport a žiaci pravidelne využívajú aj vonkajšie priestory.
„O to viac nás teší, že sa toto športovisko revitalizuje. Projekt neprinesie len nové atletické plochy. Medzi budovami postavia letnú školu a zrekonštruujú aj multifunkčné ihrisko,“ doplnila riaditeľka.