V areáli zvolenskej nemocnice búrajú kotolňu, bola staticky narušená

Zvolen 16. decembra (TASR) – V areáli zvolenskej nemocnice začali v týchto dňoch s plánovanou sanáciou poškodenej časti budovy bývalej kotolne. Pred časom sa v objekte objavila trhlina, a tak bolo potrebné staticky narušenú prístavbu zbúrať.



"Za pár dní po zásahu ťažkej techniky by mala byť riziková časť budovy odstránená a prechod pre pacientov smerom na polikliniku opätovne sprístupnený," uviedla pre TASR Martina Pavlíková, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, ktorá nemocnicu spravuje.



Sanácia budovy sa v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) chystala niekoľko týždňov. "V priebehu posledných dní sme museli pripraviť vstupnú cestu. Zabezpečili sme dostatok priestoru pre nákladné vozidlá, aby mohli privážať potrebný materiál. Bol zrealizovaný štrkový návoz ako podložie pred búrací stroj, ďalšie oceľové komponenty slúžia na ochranu komunikácie a plynových rozvodov," uviedol vedúci technického úseku zvolenskej nemocnice Vladimír Čaňo.



Základom asanácie je oddeliť od objektu časť kotolne, ktorá je narušená. Od štvrtka (15. 12.) pokračujú práce na uvoľňovaní strešnej časti na tej časti kotolne, ktorá sa bude búrať. Nasledovať bude práca špeciálneho búracieho stroja. To si vyžiadalo aj opatrenia v súvislosti s obmedzením parkovania v spodnej časti pred nemocnicou.



"Budova kotolne sa dlhodobo nevyužíva. Pred časom začala praskať a hoci bola podopretá betónovými piliermi, jej aktuálny statický stav sa ešte zhoršil vplyvom poveternostných podmienok. Kým sa sanácia kompletne zrealizuje, prosíme všetkých pacientov, návštevníkov nemocnice aj obslužné a dodávateľské subjekty o rešpektovanie zákazu parkovania, pohybu a dodržiavanie obchádzok. Pri týchto prácach bude blokovaná časť okolia nemocnice," uviedla riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.



Havarijný stav bývalej kotolne sa zhoršil v polovici septembra. Nemocnica v spolupráci s BBSK prijala opatrenia, pacienti odvtedy musia dočasne na vstup do polikliniky a na detské oddelenia využívať hlavný vchod v areáli nemocnice.