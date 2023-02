V areáli zvolenskej nemocnice odstránia jej nevyužívané budovy

Zvolen 20. februára (TASR) - V areáli zvolenskej nemocnice budú odstraňovať jej dlhodobo nevyužívané budovy. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Uviedla, že súčasťou prác bude búranie budovy bývalého krčného oddelenia i bývalej lekárne. Podľa nej to bude vrátane vstupnej časti a vrátnice, ktorá je súčasťou pôvodnej hospodárskej budovy. Asanácia čaká aj bývalý interný pavilón. Objekty sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja. "Ich technický stav a dispozícia nevyhovujú súčasným legislatívnym nárokom a celková rekonštrukcia by bola neekonomická," spresnila hovorkyňa.



Ako dodala, na mieste pôvodných stavieb v budúcnosti vyrastie zdravotnícky komplex. Súčasťou bude i odstránenie poškodených múrov oplotenia nemocnice na Kuzmányho nábreží. "Počas týchto stavebných prác bude zabezpečený prístup do areálu nemocnice dočasnými vstupmi," uviedol vedúci technického úseku zvolenskej nemocnice Vladimír Čaňo. Konštatoval, že budú aj krátkodobé zmeny v organizácii dopravy.



Pavliková poznamenala, že búracie práce odhadujú na dva mesiace. "Počas tejto doby prosíme návštevníkov nemocnice o rešpektovanie prenosného dopravného značenia," ukončil Čaňo s tým, že verejnosť budú priebežne informovať o všetkých opatreniach.