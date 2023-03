V areáli zvolenskej nemocnice začali s búraním nevyužívaných budov

Zvolen 14. marca (TASR) - Vo vstupnej časti do areálu nemocnice vo Zvolene sa v pondelok (13. 3.) začalo búranie starých a nevyužívaných budov. Ich likvidáciou má vzniknúť priestor pre výstavbu nového pavilónu z plánu obnovy a odolnosti. Práce si vyžiadali aj dočasnú zmenu organizácie pohybu osôb a dopravy. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



"Od pondelka sme asanovali vstupný blok, známy podjazd, kadiaľ autá prichádzali do nemocnice. Pokračuje sa s prácami v sektore krčného oddelenia, budova sa postupne rozoberá s prihliadnutím na čo najmenšiu prašnosť, práce sa realizujú šetrne vrátane kropenia," uviedol vedúci technického úseku nemocnice Vladimír Čaňo.



V areáli nemocnice došlo aj k dočasnej zmene organizácie dopravy a pohybu osôb s cieľom čo najviac odľahčiť dopravu popred chirurgický pavilón. Pre pacientov a návštevníkov boli vybudované dva nové vstupy do nemocnice.



"V najbližších dňoch očakávame, že časť budovy, ktorá je vnútri areálu, dokážeme úplne zdemontovať," dodal Čaňo s tým, že búracie práce budú následne pokračovať druhou etapou. V rámci nej sa počíta s odstraňovaním bývalej lekárne a časti hospodárskej budovy, obe fázy búrania by mali pokračovať najbližších 14 dní.



Búranie starých a nevyužívaných budov realizuje nemocnica vo vlastnej réžii za približne 500.000 eur, cieľom je vytvoriť priestor pre výstavbu nového pavilónu z prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti. V rámci projektu za viac ako 33 miliónov eur nemocnica počíta s vybudovaním päťpodlažného pavilónu chirurgie s novými operačnými sálami. Pribudnúť by malo tiež 60 nových lôžok či rodinné izby na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.