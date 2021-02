V Aréne Poprad má vzniknúť očkovacie centrum

Poprad 2. februára (TASR) – Popradská nemocnica v spolupráci s mestom plánuje zriadiť očkovacie centrum v Aréne Poprad. Na utorkovej tlačovej konferencii na Mestskom úrade v Poprade o tom informovali riaditeľ nemocnice Erik Chorvát a primátor mesta Anton Danko.



Nemocnica chce zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 čo najväčšiu časť populácie. Riaditeľ nemocnice s primátorom sa zhodli, že Aréna Poprad je ideálnym miestom, keďže je priestranná, je tam možnosť vstupov z viacerých strán a pred budovou sa navyše nachádza aj veľké parkovisko. „My ako nemocnica máme personálnu kapacitu zaočkovať aj väčšie množstvo pacientov a všetko to bude závisieť od dostupnosti vakcín. Predpokladáme, že denne by sme vedeli zaočkovať 1000, možno aj 1500 občanov,“ uviedol Chorvát.



Danko si myslí, že veľké úpravy v aréne nebudú potrebné, mesto prisľúbilo technickú pomoc. „Dnes sme sa dohodli, že začneme pripravovať priestor Arény Poprad na veľké očkovacie centrum, samozrejme, všetko závisí od vakcín. Za mesto chcem povedať, že my sme pripravení,“ skonštatoval primátor. Vedúci strediska Aréna Poprad Ladislav Gromovský doplnil, že hala je technicky pripravená a čakajú už len na pokyn. Počítajú s dvoma vchodmi a minimálne desiatimi očkovacími miestami.



Nemocnica Poprad už zriadila aj výjazdový očkovací tím, ktorý od pondelka (1. 2.) začal očkovať. „Boli sme v domove sociálnych služieb v Batizovciach, ďalšie dva domovy máme naplánované na tento týždeň a postupne chceme zaočkovať aj klientov ostatných domovov,“ ozrejmil riaditeľ liečebno-preventívnej starostlivosti pre chirurgické odbory Tomáš Francisty.