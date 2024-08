Hrabušice 1. augusta (TASR) - V auguste bude v Slovenskom raji jazdiť turistický vláčik. O kyvadlovej doprave, ktorá je jednou z noviniek aktuálnej letnej sezóny, informovala obec Hrabušice na svojej webovej stránke. Vláčik prepojí obec s turistickými časťami Podlesok a Hrabušická píla.



"Uvedenie turistického vláčika je tento rok testovacie. Počas augusta budeme sledovať, ako sa medzi návštevníkmi našej obce a Slovenského raja táto atrakcia prijme a následne výsledky vyhodnotíme," uviedla samospráva. Dopravné prepojenie má za cieľ uľahčiť dostupnosť najnavštevovanejších lokalít všetkým turistom, ktorí sú ubytovaní v Hrabušiciach, alebo prišli do severnej časti Slovenského raja a chcú navštíviť aj rokliny, kde parkovanie nie je tak dostupné, ako na záchytnom parkovisku na Podlesku.



Odvoz vláčikom majú zadarmo turisti ubytovaní v obci Hrabušice, ktorí sa vedia preukázať potvrdením o zaplatení dane za ubytovanie. "To isté platí pre všetkých návštevníkov, ktorí sa preukážu potvrdením o zaplatení poplatku za použitie technických zariadení v roklinách Slovenského raja. Pre ostatných záujemcov o zvezenie sa vláčikom je jazda spoplatnená," dodáva obec. Pre obyvateľov s trvalým pobytom v Hrabušiciach sú k dispozícii takzvané rezidentské karty, ktoré ich oprávňujú absolvovať šesť jázd.



Vláčik bude premávať v časových blokoch. Prvý začne o 7.30 h a bude trvať zhruba do 12.00 h. Druhý blok bude medzi 15.00 h a 19.00 h. Samospráva upozorňuje, že hodiny sú zatiaľ orientačné a môžu sa zmeniť. Vláčik bude premávať každý pracovný deň, zabrániť premávke môže nepriaznivé počasie. Všetky aktuálne informácie sú zverejnené na stránke www.hrabusice.sk.



Snahou obce je priniesť benefit a úžitok návštevníkom obce Hrabušice i jej obyvateľom. "Na strane druhej, potrebujeme takisto zaručiť, aby sa zavedenie tejto atrakcie žiadnym spôsobom nezneužívalo a nedochádzalo ku praktikám, ktoré budú ohrozovať kultúru cestovania a dobré mravy prepravy cestujúcich," uzatvára obec.