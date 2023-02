V Aureliu ponúkajú zážitky zo spoznávania optiky a matematiky

Bratislava 19. februára (TASR) - V Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave pripravili pre záujemcov nové zážitky zo spoznávania optiky a matematiky. TASR o tom informovala Eva Vašková z komunikačného oddelenia Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR.



Zážitkové centrum vedy Aurelium ponúka vďaka svojim exponátom praktické pohľady na fyziku, chémiu, prírodopis a ďalšie vedné, ale aj školské disciplíny. "Školáci ich tak zvládnu oveľa zábavnejšie, s dávkou vlastnej interakcie. No a zábavné aj interaktívne sú aj aktuálne novinky v Aureliu. Pripravené sú sprievodné programy pre deti i dospelých," informovali z CVTI SR. Ide o dva vzdelávacie programy zamerané na matematiku, geometriu a optiku.



Lektorsky vedený workshop Tangramu prináša deťom od piatich do desiatich rokov hravý zážitok z poznávania základov matematiky. Tangram je na prvý pohľad jednoducho vyzerajúca skladačka, ktorú tvorí sedem geometrických prvkov. "Pomocou dôkladnej metodiky vypracovanej pedagógmi podporujeme komplexnú formu učenia sa hrou," povedala lektorka Dominika Petríková. Tangram rozvíja predstavivosť, tvorivosť a vnímavosť detí. Pomáha lepšej orientácii v priestore, jemnej motorike, posilní i kognitívne schopnosti. "Workshopy Tangramu sme zaradili do programovej štruktúry pre víkendových návštevníkov," uviedol vedúci centra vedy Martin Smeja.



Pre návštevníkov od 14 rokov a účastníkov školských exkurzií je určený lektorsky vedený workshop Stretnutie s okuliarmi. "Zo skúseností vieme, že ľudia mnohokrát nerozumejú lekárskemu predpisu na okuliare. Na našom workshope si reálne ohmatajú rôzne typy okuliarových sklíčok a lepšie tak porozumejú pojmom, ktorým rozumejú iba optici. A možno lepšie spoznajú aj sklá tých vlastných okuliarov," priblížil lektor workshopu Ján Cerovský.