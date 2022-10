V aute Košičana našli policajti 250 dávok drogy

Poprad 5. októbra (TASR) - Vo vozidle 27-ročného Košičana našli v pondelok (3.10.) v Poprade počas kontroly kryštalickú látku, z ktorej by sa dalo vyrobiť asi 250 dávok drogy. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že muža, ktorý bol v podmienke, zadržala hliadka krátko pred 3.00 h v mestskej časti Matejovce.



"Dôvodom zastavenia bolo, že vodič nerešpektoval dopravné značenie ´daj prednosť v jazde´. Pri kontrole nepredložil potrebné doklady k vedeniu motorového vozidla. Následnou lustráciou v informačných systémoch hliadka zistila, že mu bol zadržaný vodičský preukaz z dôvodu insolventnosti, resp. nemal na zaplatenie blokovej pokuty, ktorá mu bola uložená za rovnaký priestupok," priblížila hovorkyňa. Vodiča tiež na mieste podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Na základe fyzických príznakov mu však odobrali vzorku krvi a moču, ktorá bude podrobená toxikologickému vyšetreniu na požitie drog a liečiv.



"Pri prehliadke motorového vozidla bol nájdený a zaistený metamfetamín. Išlo o priehľadné igelitové vrecúško a zatavenú plastovú striekačku s obsahom neznámej bielej kryštalickej hmoty, ktorá vykazovala znaky omamnej a psychotropnej látky. Následná analýza preukázala, že z uvedeného množstva by bolo možné vyrobiť minimálne 247 bežných jednotlivých dávok drogy," upozornila Ligdayová s tým, že vo vozidle sa nachádzala aj spolujazdkyňa. V jej prípade však nebola preukázaná súvislosť s trestnou činnosťou.



Hovorkyňa dodala, že mladý muž bol už v roku 2021 odsúdený za podobnú trestnú činnosť a súd mu uložil podmienečný trest so skúšobňou dobou. Vodič tentoraz skončil v cele policajného zaistenia. Popradský vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. "Obvinený je zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi," uzavrela Ligdayová.