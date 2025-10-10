< sekcia Regióny
V AUTE PREVÁŽAL DROGY: Muža zadržali pri Kollárove
Príslušníci Pohotovostného policajného útvaru Bratislava počas akcie zastavili osobné motorové vozidlo, v ktorom mali byť prepravované drogy.
Autor TASR
Kolárovo 10. októbra (TASR) - Policajti zadržali na juhu Slovenska muža, ktorý mal pri sebe drogy. Protidrogovú policajnú akciu vykonali v okolí mesta Kolárovo v okrese Komárno kriminalisti z Nových Zámkov, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Príslušníci Pohotovostného policajného útvaru Bratislava počas akcie zastavili osobné motorové vozidlo, v ktorom mali byť prepravované drogy. Jeho vodič počas služobného zákroku narazil do služobného motorového vozidla so zapnutým výstražným svetelným a zvukovým zariadením. V súvislosti s týmto incidentom začala polícia v Komárne samostatné vyšetrovanie vo veci trestného činu útoku na verejného činiteľa.
Pri zásahu polícia zadržala 45-ročného spolujazdca z kontrolovaného vozidla. Pri sebe mal neznámu bielu kryštalickú látku. Tá bola zaistená a zaslaná na expertízne skúmanie.
Vyšetrovateľka Policajného zboru vzniesla mužovi obvinenie pre trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Vo veci bol podaný podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby.
