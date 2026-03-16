V aute unikali z Česka na Slovensko, naháňačka pokračovala v lese
Ďalšími okolnosťami prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Polícia zadržala v nedeľu (15. 3.) v lese pri diaľnici D2 dve osoby. Jazdili v aute s tabuľkami s českým evidenčným číslom, ktoré boli v pátraní. Po ich zadržaní sa ďalším preverovaním zistilo, že aj vozidlo bolo odcudzené. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
„Policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave poskytli včera krátko po 16.00 h súčinnosť príslušníkom Policajného zboru Českej republiky pri prenasledovaní vozidla unikajúceho z územia Českej republiky na Slovensko. Išlo o osobné motorové vozidlo značky Citroën C4,“ uviedla hovorkyňa. Podotkla, že vodič vozidla s tabuľkami, ktoré boli v pátraní, nereagoval na výzvy a odmietal zastaviť.
Ako doplnila, na Slovensku vozidlo pokračovalo po D2 smerom do Bratislavy, pričom na zjazde Malacky zišlo z diaľnice a zastavilo na parkovisku čerpacej stanice. „Dve osoby z vozidla ušli do blízkeho lesa, kde boli vypátrané, zadržané a obmedzené na osobnej slobode malackými dopravnými policajtmi. Ďalším preverovaním bolo zistené, že aj samotné vozidlo je v pátraní, keďže toto bolo v piatok (13. 3.) odcudzené v okrese Senec,“ informovala Bartošová.
Ako dodala, ďalšími okolnosťami prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci.
