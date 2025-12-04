< sekcia Regióny
V aute z Maďarska našli pašované cigarety, vodič sa snažil ujsť
Autor TASR
Veľký Horeš 4. decembra (TASR) - Pašované cigarety zaistila polícia v stredu (3. 12.) v okrese Trebišov v osobnom vozidle, ktoré pri obci Veľký Horeš prichádzalo z Maďarska. Vodič auta sa snažil pred policajnou hliadkou ujsť, pred obcou Malý Horeš však nezvládol riadenie a zišiel z cesty na pole. O prípade informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa Kopernická.
„Osobu aj prípad prevzal v nočných hodinách k ďalšej realizácii vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚ FS). Únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bol vyšetrovateľom vyčíslený na sumu 16.297 eur,“ uviedla hovorkyňa.
V danom prípade policajti Oddelenia hraničnej kontroly (OHK) Policajného zboru (PZ) Čierna nad Tisou počas výkonu služby v katastrálnom území Veľkého Horeša dávali vodičovi auta zn. Ford Focus pokyn na zastavenie. Vodič na výzvu nereagoval a vo vysokej rýchlosti unikal v smere na Malý Horeš. „Pred obcou nezvládol riadenie vozidla a zišiel z cesty na pole, vystúpil z vozidla a pokúsil sa o útek, pričom nereagoval na opakované výzvy policajtov. Z uvedeného dôvodu boli voči nemu použité donucovacie prostriedky,“ uviedla Kopernická.
Policajti vykonali kontrolu motorového vozidla v súčinnosti s policajtmi Mobilnej zásahovej jednotky (MZJ) PZ RHCP Sobrance. Na zadných sedadlách a v batožinovom priestore vozidla našli uložených desať veľkých kartónových krabíc, v ktorých sa nachádzali cigarety bez ochranných známok na označenie tovaru.
