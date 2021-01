V autobuse bratislavskej MHD prišlo k potýčke medzi dvoma mužmi

Bratislava 30. januára (TASR) - V autobuse bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) číslo 93 v smere do Petržalky prišlo k potýčke. "Počas jazdy mal poškodený muž dostať dve facky, ktoré nakoniec vyústili do ruvačky," spresnili bratislavskí krajskí policajti na sociálnej sieti.



Dodali, že situáciu spozoroval vodič autobusu, ktorý mužov na správanie upozornil. Tí napokon na zastávke Vyšehradská z autobusu vystúpili.



Bratislavská krajská polícia v tejto súvislosti zverejnila na sociálnej sieti video s mužom, ktorý by mohol pomôcť k objasneniu tohto prípadu.