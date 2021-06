V autobusoch na východe Slovenska bude aj platba za lístok mobilom

Košice/Prešov 10. júna (TASR) - V autobusoch prímestskej dopravy v Prešovskom a Košickom kraji bude od leta možné za lístok zaplatiť aj virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Novinka zrýchli cestovanie a cestujúcim uľahčí nákup lístkov, oproti hotovosti pôjde o výrazne výhodnejšiu platbu. V rámci integrovaného dopravného systému o tom informovali Prešovský a Košický samosprávny kraj (KSK).



Vybavenie cestujúcich tak bude podľa predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského jednoduché a rýchle, čo pomôže zatraktívniť cestovanie verejnou dopravou. „Po nástupe do autobusu postačí, aby mali cestujúci zapnutú funkciu NFC a priložili mobil k čítaciemu zariadeniu. Cena lístka sa automaticky odpočíta z kreditu na virtuálnej karte. Na túto kartu v mobile si cestujúci budú môcť nahrávať aj mesačníky a ďalšie predplatné lístky, ktorých platnosť sa pri nástupe do vozidla overí priložením k čítaciemu zariadeniu,“ priblížil.



Na používanie virtuálnej dopravnej karty je potrebný smartfón s operačným systémom Android vo verzii minimálne 5.1 a podporou technológie NFC. V budúcnosti sa počíta s rozšírením služby aj na mobilné telefóny s operačným systémom iOS.



„Prednosťou virtuálnej karty bude výrazne výhodnejšia cena oproti úhrade v hotovosti alebo bankovou kartou. Ide o modernú technológiu, ktorá umožní jednoduchšie a praktickejšie cestovanie, a to hlavne mladým ľuďom, ktorých chceme motivovať, aby využívali verejnú dopravu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Kredit na virtuálnej karte bude možné dobíjať u vodiča aj online prostredníctvom aplikácie, ktorá ponúkne prehľad o zostatku na karte a transakciách.



Na získanie virtuálnej dopravnej karty je potrebné mať v mobile nainštalovanú aplikáciu Google Pay a aplikáciu UBIAN, ktorá ponúka aj vyhľadávanie spojení a zastávok a informácie o aktuálnych meškaniach. Platiť bude u všetkých dopravcov zapojených do tarifného systému IDS Východ (ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov).



Virtuálna karta prinesie cestujúcim identické výhody ako naďalej platná klasická plastová dopravná karta. Pri platbe v hotovosti a bankomatovou kartou bude cena oproti platbe dopravnou kartou vyššia o 50 centov pri základnom cestovnom, v priemere o 27 centov pri zľavnenom a priemerne o desať centov pri osobitnom cestovnom.