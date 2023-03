V autobusoch nitrianskej MHD bude znieť hudba Johanna Sebastiana Bacha

Nitra 30. marca (TASR) - Cestujúci v autobusoch nitrianskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) si v piatok 31. marca môžu počas jazdy autobusom vychutnať zážitok z počúvania živej hudby. Ako informovala radnica, na rôznych linkách budú od 10.00 do 13.00 h hrať hudobníci z Nitrianskeho komorného orchestra ZOE.



Členovia orchestra sa tak spolu s mestom a dopravcom zapoja do celosvetovej akcie Bach in the Subways. "Vznikla v roku 2010 v newyorskom metre ako oslava výročia narodenia Johanna Sebastiana Bacha. Neskôr sa stala medzinárodnou akciou, počas ktorej hrajú hudobníci Bachove skladby priamo vo vozidlách verejnej dopravy alebo na ich staniciach," vysvetlil mestský úrad.



V Nitre sa koná podujatie druhýkrát. "Hudobníci sa plánujú medzi autobusmi presúvať, preto ich bude možné stretnúť na rôznych linkách MHD v Nitre," doplnili organizátori.