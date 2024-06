V autobusovej doprave na východe zavedú predplatné a prestupné lístky

Prešov/Košice 27. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Košický samosprávny kraj (KSK) zavádzajú v regionálnej autobusovej doprave nové druhy cestovného. Najzásadnejšou novinkou budú výhodné predplatné lístky - jednodňové, mesačné, štvrťročné, polročné a ročné. Cestujúci si od augusta budú môcť zakúpiť aj prestupné lístky. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Predplatné lístky privítajú najmä denní cestujúci, ktorí si doteraz museli kupovať lístok pri každom nástupe. Od augusta budú mať možnosť zakúpiť si výhodné zónové alebo celosieťové predplatné lístky. Zónové lístky im umožnia neobmedzené cestovanie vo vybraných zónach počas ich platnosti. Celosieťový lístok bude výhodný pre pravidelných cestujúcich na dlhé vzdialenosti, keďže platiť bude na celom východnom Slovensku," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Pre tých, ktorí plánujú v priebehu dňa absolvovať viacero ciest regionálnou autobusovou dopravou alebo precestovať dlhšie vzdialenosti, budú v ponuke jednodňové lístky na neobmedzené cestovanie v rámci celého východného Slovenska do konca daného dňa. Jednodňové lístky bude možné zakúpiť iba z dopravnej karty.



"Novinkou oproti súčasnosti budú aj cenovo výhodné prestupné lístky. V praxi to bude fungovať tak, že napríklad pri ceste z Rožňavy do Michaloviec s prestupom v Košiciach si cestujúci zakúpi lístok už v prvom spoji, ktorý platí aj v druhom spoji. V Košiciach pri prestupe na druhý spoj už len nahlási vodičovi cieľ cesty a priloží dopravnú kartu k čítačke," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Najzásadnejšou novinkou v ponuke cestovného budú mesačné, štvrťročné, polročné a ročné predplatné lístky umožňujúce neobmedzené cestovanie v rámci vybraných tarifných zón počas 30, 90, 180 alebo 365 dní. Zónové predplatné lístky budú fungovať tak, že cestujúci si vyberie zóny, ktorými pravidelne prechádza, a zakúpi si predplatný lístok konkrétne na ne. V ponuke budú aj celosieťové predplatné lístky platné pre celé územie východného Slovenska.



Z hľadiska poskytovanej zľavy bude možné zakúpiť základné, zľavnené alebo osobitné predplatné lístky, pričom základný predplatný lístok znamená plnú cenu cestovného, zľavnený 50-percentnú zľavu a osobitné 80-percentnú zľavu.



Jednorazové prestupné lístky (jeden lístok na dva spoje) bude možné zakúpiť iba z dopravnej karty u vodiča. Nosičom prestupných a predplatných lístkov bude dopravná karta. Mesačný, štvrťročný, polročný a ročný lístok si budú môcť cestujúci zakúpiť len na dopravnú kartu. V ponuke zostane aj špeciálne víkendové cestovné pre rodiny s deťmi za jedno euro na osobu.