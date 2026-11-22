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V B. Bystrice parku pribudlo okrem nových stromov aj 31 vtáčích búdok
Ako doplnil zoológ CHKO Poľana Vladimír Hrúz, deťom priblížili význam vtáčích búdok.
Autor TASR
Banská Bystrica 22. novembra (TASR) - V Mestskom parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici, ktorý v najbližšom období prejde rozsiahlou revitalizáciou, pribudlo v uplynulých dňoch okrem vyše stovky nových stromov aj 31 vtáčích búdok. Pracovníci banskobystrických Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES) ich pripravili a osadili spoločne so žiakmi Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa pod vedením odborníkov z Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana.
„Aj tieto aktivity sú súčasťou obnovy mestského parku. Myslíme nielen na jeho návštevníkov, ale aj na živočíchy, ktoré v ňom žijú. Realizujeme preto opatrenia, ktorých cieľom je zmierniť vplyv prác na miestnu faunu a podporiť zachovanie biodiverzity. Je to jedno z opatrení navrhnutých odborníkmi,“ informoval na sociálnej sieti vedúci odboru manažmentu verejnej zelene ZAaRES Adrián Kostúr s tým, že vďaka šikovným rukám žiakov sa podarilo pripraviť 24 búdok pre sýkorky, päť pre škorce a dve pre sovy.
Ako doplnil zoológ CHKO Poľana Vladimír Hrúz, deťom priblížili význam vtáčích búdok. „Sú to možnosti na hniezdenie a náhrady za prirodzené dutiny starých stromov, ktoré jednotlivým druhom slúžia ako priestor, kde hniezdia a vyvádzajú mláďatá. Veľký význam však majú v čase mrazivej zimy, dokážu sa v nich ukryť, sú to pre ne nočné úkryty, aby nestrácali toľko energie, pokiaľ je mrazivá noc,“ vysvetlil Hrúz.
Každá z búdok má svoje konkrétne miesto a účel v parku. Pri ich osádzaní nenechali nič na náhodu.
„S odborníkmi sme konzultovali výber vhodných drevín, výšku umiestnenia i orientáciu búdok podľa svetových strán. Aj pri takomto zdanlivo jednoduchom opatrení záleží na detailoch, ktoré rozhodujú o tom, či budú nové príbytky pre vtáky skutočne užitočné,“ dodal ZAaRES.
Búdky budú pravidelne kontrolovať a sledovať, či ich vtáky využívajú. Na základe zistení a v spolupráci s odborníkmi budú v prípade potreby upravovať ich počet alebo rozmiestnenie. V pláne je aj inštalácia úkrytov pre netopiere.
„Aj tieto aktivity sú súčasťou obnovy mestského parku. Myslíme nielen na jeho návštevníkov, ale aj na živočíchy, ktoré v ňom žijú. Realizujeme preto opatrenia, ktorých cieľom je zmierniť vplyv prác na miestnu faunu a podporiť zachovanie biodiverzity. Je to jedno z opatrení navrhnutých odborníkmi,“ informoval na sociálnej sieti vedúci odboru manažmentu verejnej zelene ZAaRES Adrián Kostúr s tým, že vďaka šikovným rukám žiakov sa podarilo pripraviť 24 búdok pre sýkorky, päť pre škorce a dve pre sovy.
Ako doplnil zoológ CHKO Poľana Vladimír Hrúz, deťom priblížili význam vtáčích búdok. „Sú to možnosti na hniezdenie a náhrady za prirodzené dutiny starých stromov, ktoré jednotlivým druhom slúžia ako priestor, kde hniezdia a vyvádzajú mláďatá. Veľký význam však majú v čase mrazivej zimy, dokážu sa v nich ukryť, sú to pre ne nočné úkryty, aby nestrácali toľko energie, pokiaľ je mrazivá noc,“ vysvetlil Hrúz.
Každá z búdok má svoje konkrétne miesto a účel v parku. Pri ich osádzaní nenechali nič na náhodu.
„S odborníkmi sme konzultovali výber vhodných drevín, výšku umiestnenia i orientáciu búdok podľa svetových strán. Aj pri takomto zdanlivo jednoduchom opatrení záleží na detailoch, ktoré rozhodujú o tom, či budú nové príbytky pre vtáky skutočne užitočné,“ dodal ZAaRES.
Búdky budú pravidelne kontrolovať a sledovať, či ich vtáky využívajú. Na základe zistení a v spolupráci s odborníkmi budú v prípade potreby upravovať ich počet alebo rozmiestnenie. V pláne je aj inštalácia úkrytov pre netopiere.