V B.Bystrici a vo Zvolene stoja 4 stavby s rukopisom Dušana Jurkoviča

Zvolen/Banská Bystrica 12. mája (TASR) - Azda najznámejší slovenský architekt Dušan Jurkovič, ktorý vytvoril desiatky významných stavieb v Čechách a na Slovensku, je aj autorom či spoluautorom štyroch zrealizovaných projektov vo Zvolene a Banskej Bystrici. Na základe svojho vlastného výskumu a bádania v archívoch to hovorí zakladateľ Spolku priateľov architektúry Zvolena Ľubomír Fekiač.



"Zrealizovaný bol projekt štátnych obytných domov vo Zvolene, tiež dom niekdajšieho starostu Zvolena Júliusa Šotkovského, prestavba Domu Slovenskej banky v Banskej Bystrici a pamätník obetiam fašizmu v Kremničke, ktorý je zároveň posledným realizovaným dielom architekta," hovorí Fekiač.



Jurkovič navrhol aj niekoľko ďalších projektov, ktoré však zrealizované neboli. "Nerealizovaná bola prestavba Zvolenského zámku na župné sídlo, dostavba kaplnky ku kostolu sv. Alžbety vo Zvolene a návrh na úpravu chrámu a jeho okolia a dostavbu veže evanjelického kostola v Banskej Bystrici," vyratúva. "Výskum Jurkovičovej prítomnosti v našom regióne však stále prebieha. Je možné, že dôjdeme ešte k ďalším stavbám s jeho rukopisom," doplnil Fekiač.



Podľa neho vidieť, že aj napriek nezdaru s prestavbou Zvolenského zámku v 20. rokoch uplynulého storočia Jurkovič na tento kraj nezanevrel. Dokazujú to jeho ďalšie projekty. "Pomník v Kremničke z roku 1947 je jeho posledným realizovaným dielom. Počas jeho výstavby architekt umrel a zmeny v projekte, ktoré si vyžiadala zmena spoločenskej situácie, musela odobriť jeho manželka. Išlo napríklad o osadenie ruky a hviezdy namiesto pôvodne plánovaného kríža," priblížil.



Mesto Banská Bystrica si podľa neho uvedomilo medzinárodný význam tejto národnej kultúrnej pamiatky, pred niekoľkými rokmi dalo vypracovať zámer obnovy a už aj zrealizovalo jednu etapu rekonštrukcie miesta i samotného pamätníka.



Fekiač je tiež iniciátorom zápisu štátnych obytných domov vo Zvolene do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. "Momentálne skúmame stavebný postup, použité materiály a chystáme sa na správnu obnovu tejto pamiatky," dodal.