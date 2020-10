V B. Bystrici bude 68 odberných miest, a z toho dve mobilné jednotky

Banská Bystrica 26. októbra (TASR) – Mesto Banská Bystrica bude mať v súvislosti s celoplošným testovaním na nový koronavírus 68 odberných miest, ktoré môžu obyvatelia navštíviť od piatku 30. októbra do nedele 1. novembra v čase od 8.00 do 20.00 h. Prioritne budú v exteriéroch základných, stredných a vysokých škôl v jednotlivých mestských častiach. TASR o tom v pondelok informovala Zdenka Marhefková, hovorkyňa banskobystrického primátora s tým, že všetky navrhované miesta, ktoré poslúžia na testovanie, v pondelok skontroloval a odsúhlasil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.



Banskobystričanov nad desať rokov veku, ktorých sa testovanie týka, sa pohybuje na úrovni asi 68.000 ľudí, a aj preto vytvorili 68 odberných miest. Osobám, ktoré majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa vyhýbajú sociálnemu kontaktu, sa účasť na testovaní neodporúča.



"Pri zriaďovaní odberných miest mesto dbalo na to, aby pre ľudí boli v dostupnej vzdialenosti od ich bydliska. Obyvatelia, ktorí sa na testovaní plánujú zúčastniť, môžu navštíviť ktorékoľvek z nich. Samospráva vytypovala v 13 častiach mesta 22 objektov, v ktorých vznikne 68 odberných miest. V rámci nich v spolupráci s Ozbrojenými silami SR a Slovenským Červeným krížom plánujeme vytvoriť dve mobilné odberné jednotky v mestskej časti Senica a Iliaš," dodala Marhefková.



"Intenzívne pracujeme na technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení celoplošného testovania. Od minulého týždňa vrátane víkendu sme kontrolovali objekty, kde vytvoríme potrebné miesta. Keďže testovanie sa uskutoční najmä v exteriéri, v niektorých prípadoch musíme zabezpečiť osvetlenie a mobilné stany, ktoré poslúžia na vypisovanie certifikátov a ďalšie úkony," zdôraznil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



Na mestskú výzvu pomôcť pri testovaní ako administratívny pracovník doposiaľ reagovalo viac ako 700 ľudí. Samospráva z nich vyberie približne 250, ktorých postupne skontaktuje a podpíše s nimi dohody o vykonaní práce. Všetci prejdú zaškolením.