V B. Bystrici prebehne komunitné testovanie pre zamestnancov

Banská Bystrica 14. januára (TASR) – Mesto pod Urpínom v spolupráci s Okresným úradom Banská Bystrica organizuje cez víkend, (16. a 17. 1.) od 8.00 do 18.00 h, dobrovoľné komunitné testovanie na ochorenie COVID-19. Je určené zamestnancom, ktorí musia chodiť do práce a majú potvrdenie o tom, že nemôžu pracovať z domu. Informoval o tom vo štvrtok banskobystrický magistrát. Toto cielené testovanie odsúhlasila na svojom štvrtkovom zasadnutí Bezpečnostná rada okresu Banská Bystrica.



"Doterajší záujem o komunitné testovanie je slušný. Pracujúci vytvárajú v rámci mesta a okresu najväčšiu mobilitu a v súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii môžu byť šíriteľmi nákazy. Dať sa otestovať môžu aj živnostníci (SZČO), ktorí sa zaregistrujú na portáli www.banskabystrica.sk/testovanie a na príslušnom odbernom mieste sa preukážu živnostenským oprávnením," uviedla hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Zdôraznila, že dobrovoľné testovanie je určené pre pracujúcich, ktorí majú trvalý pobyt alebo miesto výkonu práce v okrese Banská Bystrica a zároveň majú potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom je uvedené, že nemôžu pracovať z domu. Mesto chce takto ochrániť svojich obyvateľov a pomôcť k zlepšeniu súčasnej pandemickej situácie v Banskobystrickom okrese.



"Som presvedčený, že vzhľadom na zimné počasie a obdobie lockdownu je komunitné testovanie určené pre pracujúcich ľudí prospešnejšie ako testovanie všetkých obyvateľov. Malo by ísť hlavne o zodpovednosť voči kolegom, pracovnému kolektívu a svojmu okoliu. Komunitným, teda cieleným testovaním môžeme chrániť personálny kapitál zamestnávateľov, pretože zvýšený počet nakazených zamestnancov na ochorenie COVID-19 môže spôsobiť kolaps podniku," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Mesto otvorí počas víkendu celkovo 12 odberných miest. "Hoci testovanie je dobrovoľné, doposiaľ evidujeme celkom slušný záujem. Zo 7200 dostupných termínov je kapacita aktuálne naplnená na 50 percent. Záujem prejavili zamestnávatelia ako Slovenská pošta, Banskobystrický pivovar, Slovenská agentúra životného prostredia a ďalší," dodal Nosko.