V B. Bystrici bude skúška mobilného protipovodňového hradenia

Banská Bystrica 23. októbra (TASR) - Na Hronskom predmestí v Banskej Bystrici bude vo štvrtok (24. 10.) v čase od 8.00 do 16.00 h ďalšia plánovaná skúška časti mobilného protipovodňového hradenia, ktorú realizuje Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), Povodie Hrona. Skúška sa uskutoční po ľavej strane Hrona, na úrovni zimného štadióna a počas nej dôjde k istým obmedzeniam. Informovala o tom banskobystrická radnica na sociálnej sieti.



"V čase skúšky budú uzavreté tri priechody, teda pri vstupe do tréningovej haly zimného štadióna, oproti vchodu bytového domu Hronské predmestie č. 2 a č. 10. V uvedenom priestore, na chodníkoch, promenáde, ako aj na pridružených cestách sa bude nachádzať technika a personál, ktorý bude manipulovať s jednotlivými časťami mobilného hradenia," uviedlo mesto.



Obyvatelia by mali zvážiť nutnosť prechodu Hronským predmestím popri zimnom štadióne či promenádou a uprednostniť obchádzkové trasy, chodníky popri ceste I/66 alebo po Bellušovej ulici. V prípade potreby im budú nápomocní mestskí policajti a zamestnanci SVP. Vodičov žiadajú o dôsledné dodržanie dopravného značenia, najmä zákazu zastavenia na iných miestach ako parkovacích.