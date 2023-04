Banská Bystrica ožije v najbližších dňoch viacerými podujatiami

Banská Bystrica 26. apríla (TASR) – Medzinárodný deň tanca, stavanie mája i výstava historických vozidiel budú súčasťou kultúrnych podujatí, ktoré v najbližších dňoch pripravujú v Banskej Bystrici. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie banskobystrického primátora.



Ako ďalej uviedol, Banská Bystrica má kontinuálne tanečné vzdelávanie od základnej až po vysokú školu. "Všetky tanečné komunity sme sa rozhodli spojiť do jedného celku," spomenul s tým, že sa predstavia v sobotu (29. 4.) na Námestí SNP. Podujatie prinesie rôzne tanečné žánre a na záver i diskotéku pod holým nebom.



"Na jednom mieste bude možné vidieť folklór, tanečné improvizácie, balet, moderný tanec a hip-hop, ale aj flamenco či rómske tance," zhrnula Zuzana Chrenková Srncová z odboru kultúry, športu a cestovného ruchu banskobystrického mestského úradu. Dodala, že v prípade nepriaznivého počasia sa hlavný program presunie z Námestia SNP do Robotníckeho domu.



Podľa Strelca s príchodom mesiaca lásky je spojený tiež dávny zvyk stavania májov. "Sú symbolom príchodu jari, znovu sa obnovujúcej prírody a lásky," vysvetlil. Pripomenul, že niekoľko metrov vysoký strom ozdobený pestrofarebnými stužkami v minulosti väčšinou staval mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádzal.



"Tradícia májov sa v zmenenej podobe zachovala dodnes. Stavia sa však už väčšinou len jeden ozdobený strom uprostred hlavného námestia či obce. Vztýčený ostáva spravidla počas celého mesiaca lásky," povedala vedúca Robotníckeho domu Lýdia Baranová.



Mesto Banská Bystrica postaví máj v pondelok (1. 5.) na námestí. "Bude to 17-metrový smrek z Bystrickej doliny. Ozdobí ho primátor Ján Nosko spolu s dievčatami z Folklórneho súboru Seniori Partizán a Detského folklórneho súboru Matičiarik," podotkol s tým, že členovia súborov sa postarajú aj o kultúrny program.