V B. Bystrici bude zmena pre zvýšenie bezpečnosti a rýchlosti MHD

Banská Bystrica 14. apríla (TASR) - Výstavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici má veľký vplyv na dopravu v jej okolí. Na ďalšiu zásadnú zmenu upozornila v pondelok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.



„V Banskej Bystrici boli po prvý raz aplikované bus pruhy a mení sa prednosť v jazde na viacerých cestách. Okrem bus pruhov ďalším pripravovaným opatrením, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť a rýchlosť MHD, bude aj zmena prednosti v jazde na Wolkerovej ulici. Doposiaľ hlavná cesta viedla v smere od objektu Úsvit na Okružnú ulicu. Zmenou organizácie dopravy bude hlavná cesta od Úsvitu na Wolkerovu ulicu tak, ako vedie trolejbusové vedenie. Prednosť v jazde budú musieť dať vodiči prichádzajúci z Okružnej ulice,“ informovala polícia.



„Je to z dôvodu, že autá, ale predovšetkým vodiči MHD prichádzajúci z Wolkerovej ulice mali veľmi zlý rozhľad do križovatky, a to aj napriek umiestnenému zrkadlu. Najmä v exponovaných časoch to vyvolávalo množstvo kolíznych situácií a spôsobovalo spomalenie dopravy,“ konštatoval ešte v piatok (11. 4.) pre médiá riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš.



Polícia upozorňuje motoristov, aby nejazdili po pamäti, sledovali nové dopravné značenie a rešpektovali pokyny príslušníkov polície.



Sériu nových opatrení spracovali odborníci a dopravní experti s cieľom zvládnuť a zlepšiť dopravnú situáciu počas výstavby novej nemocnice. Majú uprednostniť MHD pred individuálnou dopravou, skrátiť čas jazdy cestujúcich a postupne dosiahnuť, aby udržateľná doprava bola prvou a prirodzenou voľbou pri dochádzaní do Rooseveltovej nemocnice pre zamestnancov, návštevníkov i pacientov, ktorým to zdravotný stav dovoľuje.