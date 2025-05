V B. Bystrici budujú cyklotrasu, ktorá prepojí centrum so Sásovou

Banská Bystrica 18. mája (TASR) - Od budúceho týždňa sa v Banskej Bystrici začínajú stavebné práce na obojsmernej cyklotrase, ktorá prepojí centrum mesta so sídliskom Sásová. Projekt je financovaný z plánu obnovy vo výške približne 610.000 eur. Motoristov čakajú postupné dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Po vybudovaní cyklotrasy dôjde k zmene dopravného režimu. Spočívať bude v zjednosmernení Kollárovej ulice od križovatky s Komenského ulicou po Rudlovskú cestu v smere do Sásovej. V smere od križovatky s Komenského ulicou popod cintorín do centra mesta bude zachovaná jednosmerná doprava s pozdĺžnym parkovaním po ľavej strane. Parkovacie miesta, ktoré výstavbou cyklotrasy pod cintorínom ubudnú, plánuje samospráva doplniť na Kollárovej ulici.



„Pokračujeme v budovaní série cykloopatrení, v rámci ktorých sa zrekonštruujú mnohé súvislé úseky chodníkov, ale aj ciest, do ktorých sa neinvestovalo desiatky rokov. Budúca obojsmerná cyklotrasa sa začne pri Základnej škole s materskou školou Štefana Moysesa, pokračovať bude po ľavej strane popod cintorín popri múre, kde v súčasnosti parkujú automobily. Ďalšími stavebnými úpravami prejde Kollárova ulica, kde bude vyčlenený jeden jazdný pruh pre samostatnú cyklotrasu až po križovatku s Rudlovskou cestou. Táto ulica bude kompletne zrekonštruovaná a následne natrvalo zjednosmernená,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.



Na úseku od Kollárovej ulice po Auris zároveň dôjde na ceste k vyznačeniu cyklokoridoru prostredníctvom piktogramov. Tento úsek Rudlovskej cesty čaká v budúcnosti aj komplexná rekonštrukcia.



„V rámci projektu dôjde k zúženiu vozovky a rozšíreniu existujúcich chodníkov. Na tento zámer máme vypracovanú projektovú dokumentáciu. Čakáme na realizáciu prác od Stredoslovenskej energetiky, ktorá po plynároch plánuje rekonštruovať v tejto lokalite elektrické rozvody,“ doplnil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.



Od Aurisu povedie cyklotrasa cez podchod a popri čerpacej stanici na Rudlovskej ceste až po križovatku na Ulici kpt. Jaroša. V súčasnosti mesto projektovo pripravuje i ďalšie pokračovanie tejto trasy. Nadviaže na združený chodník pre peších a cyklistov na Ďumbierskej ulici, ktorý prepojí spodnú časť sídliska Sásová.