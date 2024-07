V B. Bystrici cez letné piatky priblížia aj zaujímavosti o kostoloch

Banská Bystrica 4. júla (TASR) - Počas júlových a augustových piatkov sa môžu Banskobystričania, ale najmä návštevníci mesta pod Urpínom dozvedieť nielen zaujímavosti o jeho histórii a známych stavbách, ale spoznávať aj skvosty sakrálnej architektúry. Turistické informačné centrum (TIC) organizuje počas letných prázdnin Potulky mestom i prehliadky kostolov.



Ako informovala radnica, Potulky mestom sa tentoraz zamerajú na konkrétne miesta Banskej Bystrice. Už 5. júla o 17.00 h domácim a turistom predstavia na Námestí Štefana Moysesa mestský hrad a jeho areál. Ďalšie piatky príde na rad Námestie SNP a historická radnica, Lazovná i Dolná ulica.



"Počas leta pripravuje TIC aj prehliadky kostolov v hradnom areáli so sprievodcom. Návštevníci budú môcť nazrieť do histórie a dozvedieť sa zaujímavosti o Kostole Nanebovzatia Panny Márie, kde sa pravidelne konajú sväté omše, a tiež o Kostole Svätého kríža, kam sa už návštevník bežne nedostane. Celkovo sa uskutočnia štyri prehliadky, a to každý druhý piatok. Začínajú sa 12. júla a končia sa 23. augusta," uviedol Miroslav Strelec z kancelárie primátora.