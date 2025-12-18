< sekcia Regióny
V B. Bystrici došlo k poškodeniu osadených plotových dielov
Podľa dendrologického posúdenia je v prvej etape navrhnutých na odstránenie 149 stromov z parku, z toho 127 ohrozujúcich prevádzkovú bezpečnosť a 22 neperspektívnych stromov.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. decembra (TASR) - Vedenie mesta Banská Bystrica v stredu (17. 12.) zverejnilo výsledky nezávislého dendrologického posúdenia zdravotného stavu stromov v mestskom parku, ako aj rozhodnutie o jeho uzavretí z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti i dočasnom oplotení. Do štvrtkového rána už došlo k poškodeniu osadených plotových dielov. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Podľa dendrologického posúdenia je v prvej etape navrhnutých na odstránenie 149 stromov z parku, z toho 127 ohrozujúcich prevádzkovú bezpečnosť a 22 neperspektívnych stromov. Celkovo 132 ďalších kusov drevín je v súčasnosti určených na ošetrenie.
„Verejnosť sme informovali, že park bude nateraz dočasne oplotený a stromy, po vysúťažení odborne spôsobilej spoločnosti a zabezpečení environmentálneho dozoru, v čase vegetačného pokoja odstránené. S prácami na oplotení parku sa začalo v stredu, pričom dodávateľ vybudoval približne štvrtinu oplotenia. V lokalite bude inštalovaný kamerový systém, aby sme predišli podobným činom. Žiadame verejnosť, aby rešpektovala rozhodnutie o uzavretí parku z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti,“ zdôraznila Marhefková.
Mestský park na Tajovského ulici je národnou kultúrnou pamiatkou a pripravuje sa jeho celková revitalizácia. Aj napriek nespokojnosti časti obyvateľov sú bezpečnostné výruby nevyhnutné, čo preukázal nezávislý dendrologický posudok expertov.
