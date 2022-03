V B. Bystrici evidujú nedostatok opatrovateliek pre seniorov i deti

Banská Bystrica 27. marca (TASR) – Mesto Banská Bystrica v súčasnosti zamestnáva približne 80 opatrovateliek a opatrovateľov. Nie je ich však toľko, koľko by seniori, deti a aj ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím potrebovali. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Pripomenula, že ideálne by bolo mať v databáze minimálne 15 žiadostí o prijatie do zamestnania na pozíciu opatrovateľov. „Samospráva získala od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR už druhýkrát po sebe nenávratný finančný prostriedok, tentoraz vo výške 408.000 eur,“ zdôraznila. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu žiadosť spolu so životopisom posielať na adresu: Mestský úrad, oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica. Potrebné je mať ukončenú strednú zdravotnícku školu alebo stredné vzdelanie. Podmienkou je aj absolvovanie kurzu opatrovania v minimálnom rozsahu 220 hodín.



Ako dodala, ľuďom pomáhajú opatrovatelia v zariadeniach sociálnych služieb alebo priamo v domácnostiach. Sú ich každodennou pomocou pri bežných činnostiach, akými je osobná hygiena, vstávanie z postele či obliekanie. „Momentálne máme napríklad 19 klientov v evidencii žiadateľov na poskytovanie opatrovateľskej služby, ako aj na rozšírenie rozsahu tejto žiadanej sociálnej služby,“ poznamenala vedúca odboru sociálnych vecí banskobystrického mestského úradu Ivana Kružliaková. Doplnila, že odborný personál chýba aj v zariadeniach sociálnych služieb.



Podľa hovorkyne medzi dôvody, pre ktoré je v Banskej Bystrici a aj v iných mestách na Slovensku nedostatok opatrovateliek, sú nevyhovujúce pracovné prostredie i vybavenie domácnosti. Sú to tiež zasahovanie rodinných príslušníkov do práce či nedostatočné morálne, ako aj finančné ohodnotenie.