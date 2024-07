V B. Bystrici je možné vybaviť si rezidentské parkovacie karty aj v ZŠ

Banská Bystrica 30. júla (TASR) - V súvislosti so zriadením nových rezidentských zón v Banskej Bystrici eviduje parkovací tím mestského úradu ku koncu júla okolo 300 žiadostí o vydanie rezidentskej parkovacej karty. Až 60 percent záujemcov využilo online aplikáciu, ďalší môžu od budúceho týždňa využiť aj asistované vydávanie týchto kariet v základných školách (ZŠ), priamo v novozriadených zónach. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta nadobudlo účinnosť 15. júla. Samospráva ponúka viaceré možnosti, ako si počas leta vybaviť rezidentskú parkovaciu kartu. Väčšina obyvateľov siaha po webovej aplikácii DataMesta, cez ktorú si môžu rýchlo a jednoducho založiť konto občana a následne vybaviť všetko potrebné súvisiace s parkovaním. Osvedčil sa aj osobný kontakt v klientskom centre magistrátu, kde posilnili personálne kapacity.



"Využitie online aplikácie pre vybavenie rezidentskej parkovacej karty je rýchle a bez časových obmedzení. Záujemcovia tak nemusia čakať v klientskom centre, ale všetko si môžu zariadiť z pohodlia svojho domova. Nové rezidentské zóny v Podlaviciach, na Severnej - Bakossovej ulici a na Uhlisku spúšťame začiatkom septembra. Ak si obyvatelia ešte nestihli vybaviť rezidentskú parkovaciu kartu, stále majú čas požiadať o jej vydanie, ideálne online," konštatoval prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.



Pred spustením nových zón plánuje mesto počas augusta organizovať asistovanú registráciu v ZŠ v mestských častiach, ktorých sa to týka. Asistované vydávanie rezidentských parkovacích kariet bude možné v ZŠ Tajovského v Podlaviciach v dňoch 5. a 12. augusta, v ZŠ Golianova na Uhlisku 6. a 13. augusta a v ZŠ s materskou školou J. Bakossa 7. a 14. augusta. Parkovací tím bude k dispozícii v čase od 14.00 do 17.00 h.



Ako Marhefková pripomenula, o vydanie rezidentskej parkovacej karty môžu požiadať aj obyvatelia šiestich terajších rezidentských zón - Fortnička, Sídlisko, Kollárova ulica, Ulica Československej armády, Bakossova ulica v smere do centra mesta a Cesta k nemocnici, ktoré samospráva prevzala do svojej správy od spoločnosti prevádzkujúcej systém plateného parkovania v Banskej Bystrici.



"Aktuálne vydané rezidentské karty obyvateľov žijúcich v týchto lokalitách zostávajú v platnosti do doby ich exspirácie. Následne môžu mesto požiadať o vydanie novej," dodal vedúci oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí magistrátu Martin Snopko.