V B. Bystrici je prvá retrospektíva maliara osvietenstva J.J. Stundera

Banská Bystrica 5. februára (TASR) – Výstavu s názvom Nikde cudzincom, ktorá je prvou retrospektívou jedného z našich významných portrétnych maliarov obdobia osvietenstva a sentimentalizmu Jána Jakuba Stundera (1759 – 1811), ponúka v týchto dňoch Stredoslovenská galéria (SSG) v Banskej Bystrici.



Ako informuje galéria, Stundera slovenská umenoveda dlho označovala za cudzieho autora. „Produktívny a inšpiratívny portrétny maliar kozmopolitnej šľachty a osvietenskej elity na našom území poslúžil vzdelanému publiku a uviedol ho do nových, moderných spôsobov zobrazovania, ktoré boli populárne v Európe na konci 18. a začiatku 19. storočia,“ uvádza SSG. Názov výstavy Nikde cudzincom je dobovým odkazom na kozmopolitizmus a právo navštevovať cudzie miesta a usadiť sa v nich, ktoré formuloval Kant ako výdobytok francúzskej revolúcie.



Pôvodom dánsky maliar J. J. Stunder sa po štúdiách na Kráľovskej akadémii v Kodani a študijných cestách usadil po francúzskej revolúcii v Uhorsku, v Pešti, neskôr na Spiši. Zomrel a je pochovaný v Banskej Bystrici.



Výstava sleduje prejavy umeleckého kozmopolitizmu, kozmopolitného priateľstva a lásky ako prejavov kultivovanej duše. Predstavuje značnú časť jeho dochovaných portrétov a grafík z nich vychádzajúcich zo zbierok slovenských a maďarských inštitúcií.



Obrazový výber aktualizujú v galérii Marianna Mlynárčiková a Nóra Ružičková so svojou interaktívnou zvukovou inštaláciou Náhradníci. Výstave predchádzal výskum, ktorý vyústil do bohato zdokumentovanej prvej monografie maliara. Ide o prvé kritické zhodnotenie tvorby tohto umelca a jeho významného výtvarného vplyvu na umenie prelomu 18. a 19. storočia na našom území.