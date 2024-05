V Banskej Bystrici je tretia plocha pre umelcov tvoriacich street art

Banská Bystrica 7. mája (TASR) - V Banskej Bystrici vyčlenili tretiu legálnu plochu, na ktorej sa môžu realizovať talentovaní umelci z oblasti street art a grafiti. Je ňou oporný múr pod multifunkčným ihriskom Základnej školy s materskou školou Radvanská a už v stredu (8. 5.) sa tam uskutoční grafiti exhibícia s tematikou "Zjednotení v rozmanitosti" v podaní občianskeho združenia (OZ) Playground 89. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Ako doplnila, exhibícia má byť pozvánkou pre okoloidúcich na podujatie Európska Banská Bystrica, ktoré 10. mája na Námestí SNP organizujú viaceré miestne inštitúcie v súvislosti s 20. výročím vstupu SR do EÚ.



"Rozhodli sme skultúrniť betónovú plochu oporného múra a som rád, že sa o to opäť postarajú umelci z Playground 89. Po prieskume na druhom stupni v rámci výtvarných krúžkov sme zároveň našli štyroch žiakov, ktorí sa takýmto umením zaoberajú, hoci zatiaľ len teoreticky, pretože si to nemajú možnosť odskúšať na veľkej ploche. Oslovili sme ich, či by nechceli pomôcť pri výzdobe vonkajšieho múru pod dohľadom umelcov, a súhlasili. Niekde je to síce zakázané, ale keď je to organizované, tak sa môže vytvoriť hodnotnejšie dielo," konštatoval zástupca riaditeľky školy v Radvani Ivan Babiak.



Samospráva spolupracuje so skupinou aktívnych mladých ľudí z OZ Playground 89 už niekoľko rokov. V roku 2017 projektom Folcolor pre mesto oživili maľbami slovenského folklóru budovu bývalého kina Hviezda. Pred Európskym olympijským festivalom mládeže EYOF skrášlili podchod spájajúci Námestie slobody so zimným štadiónom maľbami so športovou tematikou. Pred dvomi rokmi zas vytvorili tvorivú galériu, ktorá je súčasťou zrevitalizovaného vnútrobloku na Sitnianskej ulici.



"Pred pár rokmi sme pristúpili k vymedzeniu oficiálnych plôch určených na street art a grafiti, čo bol dobrý krok. Tým bolo zároveň aj spracovanie Etického kódexu grafiti, vďaka čomu sme doposiaľ nezaznamenali žiadne problémy a ani vandalizmus. Verím, že komunita ľudí tvoriacich pouličné umenie privíta aj tretiu legálnu plochu, na ktorej môžu tvoriť a sprejmi pretavovať svoje myšlienky do originálnych umeleckých prejavov," dodal primátor Ján Nosko.