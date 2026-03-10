< sekcia Regióny
V B. Bystrici je výstava poštových známok s technickými pamiatkami
Banská Bystrica 10. marca (TASR) - V Poštovom múzeu Slovenskej pošty v Banskej Bystrici v utorok sprístupnili výstavu spájajúcu technickú históriu a známkovú tvorbu. Výstavu s názvom Technické pamiatky na poštových známkach, ktorá predstavuje 29 slovenských poštových známok vydaných od roku 1993 až po súčasnosť, si môže verejnosť prezrieť do 10. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
„Poštové známky sú umeleckými dielami, ktoré dokážu na malej ploche zachytiť významné momenty našej histórie. Na tejto výstave môžu návštevníci vidieť, ako sa technické pamiatky premietli do známkovej tvorby a zároveň nahliadnuť aj do samotného procesu ich vzniku,“ uviedla Peterová.
Na samostatných paneloch sú v grafických úpravách spojené reprodukcie časti ryteckých rozkresieb a výtvarných návrhov známok. Vďaka tomu môžu návštevníci nahliadnuť do procesu ich vzniku a porovnať prvotný návrh známky s výsledným dielom. Súčasťou každého panela sú aj originálne poštové známky a obálky prvého dňa (FDC).
Expozícia približuje napríklad vývoj železničnej dopravy - od prvej konskej železnice až po parné lokomotívy Albatros a Ušatá či lesné železnice v Čiernom Balogu a Vychylovke. Nechýbajú ani známe automobily Aero 30 a Tatra 87, motocykle Jawa 50/550 a Manet M90 či lode vyrobené v lodeniciach v Komárne.
Návštevníci sa oboznámia aj s historickou hasičskou technikou z 19. storočia alebo s menej známym technickým zariadením - parnou lokomobilou Umrath z roku 1894. Výstava predstavuje aj významné technické stavby či architektonické objekty. Osobitnú pozornosť si podľa Peterovej zaslúži aj emisia venovaná lietadlu Andreja Kvasza, priekopníka letectva so slovenskými koreňmi, ktorého lietadlo prvýkrát vzlietlo v roku 1910.
„Jadro výstavy dopĺňajú aj československé známky s motívmi historických automobilov, lokomotív či lietadla Douglas DC-2, ktoré kedysi slúžilo aj na prepravu leteckej pošty,“ dodala Peterová s tým, že súčasťou expozície sú tiež poštové známky z rôznych krajín sveta zobrazujúce technické pamiatky z oblasti dopravy, telekomunikácií alebo technických stavieb.
