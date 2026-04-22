< sekcia Regióny
V B. Bystrici môže v týchto dňoch dôjsť k dočasnému zakaleniu vody
Autor TASR
Banská Bystrica 22. apríla (TASR) - V banskobystrickej mestskej časti Šalková začínajú v stredu práce spojené s pretláčaním ochrannej hrádze rieky Hron v rámci stavby Preložka cesty I/66 v Šalkovej. Ich predpokladaná dĺžka je týždeň a v tejto súvislosti samospráva na sociálnej sieti upozorňuje obyvateľov, že môže v najbližších dňoch dôjsť k dočasnému zakaleniu vody.
„Pri tejto činnosti sa bude používať bentonitová suspenzia - zmes ílovitého minerálu bentonitu a vody, ktorá slúži ako stabilizačné a tesniace médium. Bentonit je prírodný ílovitý materiál, ktorý sa v životnom prostredí bežne vyskytuje. Pri kontakte s vodou vytvára jemne zakalený roztok svetlosivej až hnedosivej farby. Počas realizácie prác sa predpokladá možný únik bentonitovej zmesi do rieky Hron v odhadovanom množstve asi 20 až 30 kilogramov,“ vysvetlila radnica.
Ako dodala, v prípade jeho úniku do vodného toku dôjde k dočasnému zakaleniu vody, avšak vzhľadom na prietok a riediacu schopnosť rieky Hron sa predpokladá rýchle rozptýlenie a sedimentácia častíc bez významného negatívneho vplyvu na vodné prostredie alebo živočíchy.
„Na mieste bude priebeh prác monitorovaný a v prípade potreby sa prijmú opatrenia na minimalizáciu úniku bentonitovej suspenzie do toku,“ zdôraznilo mesto.
