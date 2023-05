V B. Bystrici môžu hlasovať za zámery v prospech rozvojových projektov

Banská Bystrica 27. mája (TASR) – Obyvatelia Banskej Bystrice môžu hlasovať za ideové zámery v prospech rozvojových projektov mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová s tým, že za ľubovoľný počet zámerov môžu hlasovať do 8. júna.



Posilnenie využívania otvorených dát, Viacúrovňový manažment mesta, Mestskí koordinátori spolupráce a dialógu a aj Projekt aktívneho starnutia pre seniorov v Banskej Bystrici. To je podľa samosprávy výber námetov, ktoré v uplynulom období zozbierali, zároveň ich posúdili odborníci z mestského úradu. "Celkovo je to 25 projektov, ktoré sú zaradené do troch kategórií. Sú to Moderná samospráva, Zelená oblasť a Sociálna oblasť," spresnila hovorkyňa.



Koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie mestského úradu v Banskej Bystrici Soňa Kariková podotkla, že hlasovaním chcú zistiť mieru podpory k navrhovaným projektom. "Výsledky verejného hlasovania budú odporúčaním pre kooperačnú radu, ktorá finálne rozhoduje o výbere projektov," zdôraznila. Doplnila, že následne ich finančne podporia priamo v rámci územnej alokácie. Všetky navrhnuté ideové zámery, aj tie, ktoré nezískajú väčšiu podporu verejnosti, využijú ako podnety verejnosti v procese prípravy nového Programu rozvoja mesta Banská Bystrica 2030.



Pre hlasovanie je potrebné vytvoriť si konto vyplnením mena, hesla a e-mailovej adresy. Následne môžu občania vyjadriť svoj názor. Podrobnejší popis nájdu záujemcovia na online hlasovacej platforme. Informácie o Ideathone, aktivitách, podujatí, ale aj hlasovaní sú tiež dostupné na webovej stránke mesta.