V B. Bystrici na mieste synagógy postavia Pamätník holokaustu
Autor TASR
Banská Bystrica 2. novembra (TASR) - Na Ulici Janka Kráľa v Banskej Bystrici, na mieste, kde kedysi stála židovská synagóga, postavia Pamätník holokaustu a rasového násilia. Mesto jeho výstavbu podporí sumou 40.000 eur, ktorú na to vyčlenilo vo svojom rozpočte. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Ján Nosko, ktorý s predsedom Židovskej náboženskej obce (ŽNO) v Banskej Bystrici Jaromírom Woltom podpísal zmluvu o spolupráci.
„Prvé práce sa už začali, ďalšie budú pokračovať na jar budúceho roka. Som presvedčený, že pamätník bude dôstojne pripomínať tragický osud židovskej komunity a ďalších obetí prenasledovania,“ konštatoval Nosko.
Ako na webe uvádza ŽNO v Banskej Bystrici, stavba je navrhnutá z pohľadového betónu s rozmermi 5,5 krát 13 metrov. Vstup do priestoru ústí do portálu, ktorý tvoria dve stély o výške 6,3 a 5,3 metra. Za nimi bude pietny priestor, čiastočne prestrešený so sedením, ukončený polkruhovou absidou. V nej bude stvárnená menora. Vo zvislej stene je navrhnutý hexagram v podobe Dávidovej hviezdy vo forme perforácie steny. Umiestnia tam informačnú tabuľu so stručným textom vystihujúcim myšlienku stavby a zobrazením bývalej synagógy.
Pôvodné rozpočtové náklady na stavbu sa pohybujú vo výške viac než 100.000 eur. ŽNO stavbu financuje zo zbierok, darov, grantov i vlastných prostriedkov.
Banskobystrickú synagógu postavili v druhej polovici 19. storočia. Po vojne boli škody na nej výrazné a ŽNO, ktorá ostala takmer vymretá, ju nebola schopná zrekonštruovať. Komunistický režim, ktorý nebol priaznivo naklonený židovským občanom, synagógy často zaberal ako skladové priestory. Synagóga v meste pod Urpínom slúžila na uloženie stavebného materiálu a umelých hnojív. Po rokoch devastácie sa štát v roku 1982 rozhodol pre jej demoláciu. Zostal po nej iba holý trávnik, dnes už aj s osadeným základným kameňom stavby pamätníka.
