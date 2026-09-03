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V B. Bystrici na obnovu Jelšového hájika získali štyri milióny eur
Na Magurskej a Krivánskej ulici obnovia chodníky a schodiská.
Autor TASR
Banská Bystrica 3. septembra (TASR) - Projekty Zelené sídliská zamerané na revitalizáciu verejných priestorov na sídliskách v Banskej Bystrici vstupujú do ďalšej fázy. Mesto postupne ukončuje verejné obstarávania jednotlivých častí projektu a darí sa mu získavať mimorozpočtové zdroje. Na revitalizáciu Jelšového hájika a ulíc Magurská, Krivánska získalo eurofondy vo výške štyri milióny eur z Programu Slovensko. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Projekt Zelené sídliská je obrovský, pretože ide o obnovu asi 50 hektárov verejných priestorov v objeme približne 20 miliónov eur. Postupne sa dostávame do realizačnej fázy. V Sásovej sa dočká obnovy Jelšový hájik, ktorý tvorí zelené pľúca tejto časti sídliska. Opravíme tam chodníky, mostíky, zlepšíme zadržiavanie vody, vysadíme ďalšiu zeleň, umiestnime nové lavičky či osvetlenie a pribudnú v ňom prírodné ihriská pre deti. Premenou prejde i priestor pri fontáne, ktorý s obľubou využívajú seniori,“ priblížil primátor Ján Nosko.
Na Magurskej a Krivánskej ulici obnovia chodníky a schodiská. Nové pešie a cyklistické prepojenie bezbariérovo spojí oba kopce Sásovej. V lokalite tiež pribudne mobiliár.
„Dôležitou časťou projektu je výstavba nových detských ihrísk, športovísk, oddychových zón a spoločenská zóna na stretávanie sa. Športoviská pre rôzne vekové skupiny budú situované prevažne na pôvodných plochách a doplnené o fitness chodník a fitness pre seniorov. Komplexnou obnovou prejde aj hokejbalové ihrisko na Rudohorskej ulici, rovnako ako vedľajšia plocha slúžiaca v súčasnosti na tréningy a súťaže diaľkovo ovládaných RC modelov áut,“ doplnil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.
Projekt podporuje modrú a zelenú infraštruktúru prostredníctvom tvorby nových biokoridorov, obnovy a doplnenia alejí, zvýšenia biodiverzity vysádzaním stromov, trvalkových a krovitých záhonov a kvitnúcich lúk. V prvej etape sa počíta s vysadením 127 kusov stromov, s dvomi tisíckami krov a zhruba rovnakým počtom trvaliek. V najbližších týždňoch by si mohli vysúťažené stavebné firmy prevziať jednotlivé lokality v Sásovej a začať s realizáciou prác.
„Projekt Zelené sídliská je obrovský, pretože ide o obnovu asi 50 hektárov verejných priestorov v objeme približne 20 miliónov eur. Postupne sa dostávame do realizačnej fázy. V Sásovej sa dočká obnovy Jelšový hájik, ktorý tvorí zelené pľúca tejto časti sídliska. Opravíme tam chodníky, mostíky, zlepšíme zadržiavanie vody, vysadíme ďalšiu zeleň, umiestnime nové lavičky či osvetlenie a pribudnú v ňom prírodné ihriská pre deti. Premenou prejde i priestor pri fontáne, ktorý s obľubou využívajú seniori,“ priblížil primátor Ján Nosko.
Na Magurskej a Krivánskej ulici obnovia chodníky a schodiská. Nové pešie a cyklistické prepojenie bezbariérovo spojí oba kopce Sásovej. V lokalite tiež pribudne mobiliár.
„Dôležitou časťou projektu je výstavba nových detských ihrísk, športovísk, oddychových zón a spoločenská zóna na stretávanie sa. Športoviská pre rôzne vekové skupiny budú situované prevažne na pôvodných plochách a doplnené o fitness chodník a fitness pre seniorov. Komplexnou obnovou prejde aj hokejbalové ihrisko na Rudohorskej ulici, rovnako ako vedľajšia plocha slúžiaca v súčasnosti na tréningy a súťaže diaľkovo ovládaných RC modelov áut,“ doplnil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.
Projekt podporuje modrú a zelenú infraštruktúru prostredníctvom tvorby nových biokoridorov, obnovy a doplnenia alejí, zvýšenia biodiverzity vysádzaním stromov, trvalkových a krovitých záhonov a kvitnúcich lúk. V prvej etape sa počíta s vysadením 127 kusov stromov, s dvomi tisíckami krov a zhruba rovnakým počtom trvaliek. V najbližších týždňoch by si mohli vysúťažené stavebné firmy prevziať jednotlivé lokality v Sásovej a začať s realizáciou prác.