V B. Bystrici obnovujú ihriská pri škole na Tajovského ulici
Autor TASR
Banská Bystrica 23. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) začal v uplynulom období s obnovou dvoch starých nevyužívaných ihrísk v areáli Obchodnej akadémie Mareka Frauwirtha na Tajovského ulici v Banskej Bystrici. Ďalšie dve zanedbané ihriská pretvorila v uplynulom roku banskobystrická samospráva na nový skejtpark a hokejbalové ihrisko.
Práce na zvyšných dvoch nevyužívaných ihriskách v školskom areáli na Tajovského ulici sa začali v októbri, dokončené by mali byť ešte v tomto roku. „V rámci revitalizácie prejdú obnovou obe ihriská, pričom budú pripravené aj plochy pre nové dve workoutové ihriská. V tejto etape budú realizované zatiaľ len dopadové plochy. Rovnako budú osadené lavice s využitím terénu a smetné koše,“ priblížila pre TASR odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna.
Rekonštrukčné práce realizuje sociálny podnik Rozvojové služby BBSK, kraj naň z vlastných zdrojov vyčlenil takmer 150.000 eur. Ihriská budú po rekonštrukcii slúžiť študentom obchodnej akadémie počas vyučovania a mimoškolských aktivít. Či budú nové ihriská prístupné aj širokej verejnosti, je zatiaľ vo fáze nastavovania. „Aktuálne sa pripravuje prevádzkový poriadok, ktorý zadefinuje pravidlá užívania ihrísk a spolu s mestom Banská Bystrica tiež nastavujeme vzájomnú spoluprácu fungovania v spoločnom areáli,“ dodala Čierna.
Nevyužívané ihriská v školskom areáli na Tajovského ulici prešli v ostatných rokoch výraznou obnovou. Banskobystrická radnica tam po dohode s krajom na dvoch ihriskách vybudovala nový betónový skejtpark a hokejbalové ihrisko. Areál bol pre verejnosť otvorený koncom marca.
