V B. Bystrici ocenili osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju kultúry
Ocenenia Kvet kultúry a umenia kraj udeľuje každoročne ako symbol uznania osobnostiam, ktoré významne prispeli k rozvoju kultúrneho života v Banskobystrickom kraji.
Autor TASR
Banská Bystrica 13. septembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ocenil výnimočných ľudí, ktorí prispeli k rozvoju a šíreniu kultúry v regióne. Ocenenie Kvet kultúry a umenia si vo štvrtok (11. 9.) prevzali z rúk vedenia kraja celkovo štyria jednotlivci a dva umelecké kolektívy. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková.
Ako dodala, ocenenia získali za dlhodobé výsledky v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti, ale aj za výnimočné, tvorivé a interpretačné počiny v oblasti umenia i ľudovoumeleckej tvorby.
„Bolo mi cťou odovzdať ocenenia ľuďom, ktorí obohacujú náš kraj o kultúru a umenie v rôznych podobách. Svojou tvorbou rozdávajú radosť, poznanie a emócie, uchovávajú tradície a zároveň prinášajú nové hodnoty. Oni napĺňajú priestory a sály na to, aby zaplnili naše srdcia a robili nás kultúrnymi ľuďmi, to znamená lepšími ľuďmi,“ skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.
Kvet bieleho šafranu si prevzala Anna Ostrihoňová, dlhoročná duša Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Ocenenie získala aj folklórna skupina Kýčera, ktorá od svojho vzniku v roku 1933 uchováva a sprostredkúva jedinečné piesne, tance a zvyky Čierneho Balogu.
V kategórii výnimočné umelecké, tvorivé alebo interpretačné počiny si ocenenie prevzal Marián Lacko - divadelník, hudobník, výtvarník, pedagóg a zakladateľ umeleckého tábora Letavy, najväčšieho svojho druhu v Európe. Ocenenie si prevzala aj slovenská spisovateľka Alexandra Pavelková, ktorá je priekopníčkou domácej fantastickej literatúry a autorkou prvého slovenského fantasy románu.
Čunderlíková dodala, že v kategórii za dlhodobé výsledky v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti si ocenenie prevzal divadelný ochotník, režisér, folklorista a autor viacerých monografií o obciach Pohronia Martin Lokša. Biely šafran si tento rok prevzalo aj banskobystrické Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, ktoré pôsobí od roku 1995 a je jediným profesionálnym divadlom na Slovensku, kde účinkujú herci s mentálnym znevýhodnením.
Ocenenia Kvet kultúry a umenia kraj udeľuje každoročne ako symbol uznania osobnostiam, ktoré významne prispeli k rozvoju kultúrneho života v Banskobystrickom kraji. Symbolom ocenenia je biely šafran, ktorý patrí k najdrahším koreninám sveta. Autorkou plastiky Kvet kultúry a umenia je umelkyňa z Lučenca Eva Stramska Srníková.
