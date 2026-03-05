Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V B. Bystrici odstránila polícia automat s podozrivými látkami

Polícia odstraňuje automaty v Banskej Bystrici. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Banskobystrický primátor Ján Nosko v súvislosti s prípadom na sociálnej sieti informoval, že z ulíc mesta odstránila polícia už niekoľko automatov.

Autor TASR
Banská Bystrica 5. marca (TASR) - V centre Banskej Bystrice policajti vo štvrtok ráno počas prehliadky iných priestorov zaistili predajný automat pre podozrenie, že obsahuje produkty so psychoaktívnymi látkami. Informovala o tom hovorkyňa banskobystrickej krajskej polície Petra Kováčiková s tým, že produkty budú teraz podrobené kriminalisticko-expertíznemu skúmaniu. Polícia zároveň začala v tomto prípade trestné stíhanie pre trestný čin šírenia toxikománie.

Banskobystrický primátor Ján Nosko v súvislosti s prípadom na sociálnej sieti informoval, že z ulíc mesta odstránila polícia už niekoľko automatov, na ktoré upozorňovala aj samospráva, keďže sa v nich dali legálne zakúpiť látky a produkty spájané s drogami. Zároveň uviedol, že s políciou komunikoval aj o predmetom automate na Dolnej ulici. „Dnešná akcia je jasným dôkazom, že pochybné obchodné praktiky ohrozujúce naše deti v meste tolerovať nebudeme,“ poznamenal Nosko.


