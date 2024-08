V B. Bystrici opravujú severný obchvat na R1, počítajte s obmedzeniami

Banská Bystrica 5. augusta (TASR) - Oprava vozovky rýchlostnej cesty R1 (Via Pribina) - severný obchvat Banská Bystrica, s ktorou sa začalo v pondelok, si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia až do 18. augusta. TASR o tom informovala manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Via Pribina Mia Bajáková.



"Koncesionár rýchlostnej cesty Via Pribina bude pokračovať vo výmene asfaltového koberca na R1 Banská Bystrica v úseku km 163,400 po km 166,750 v smere na Brezno," uviedla Bajáková s tým, že vodičov žiadajú o zvýšenú pozornosť, rešpektovanie dopravných značení a ohľaduplnosť voči pracovníkom na ceste.



Ako doplnila banskobystrická krajská polícia, obmedzenie dopravy sa týka postupnej uzávery jednotlivých jazdných pruhov jazdného pásu hlavnej trasy R1 s presmerovaním dopravy do voľného jazdného pruhu.