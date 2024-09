V B. Bystrici otvárajú nový múzejný krúžok, pokračuje aj rybársky

Banská Bystrica 7. septembra (TASR) - Po úspešnom rybárskom krúžku spúšťa Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici v tomto školskom roku pre žiakov základných škôl novinku, a to múzejný krúžok. Deťom ponúkne jedinečnú príležitosť naučiť sa viac o histórii, kultúre, ale aj o prírodných vedách prostredníctvom zážitkov a tvorivých činností. TASR o tom informovala manažérka múzea Dana Kurtíková.



"Múzejný krúžok je určený pre všetky deti, ktoré rady objavujú a lákajú ich nové výzvy v spoločenskovedných i prírodných témach. Práve pri tomto krúžku sa malým návštevníkom otvoria dvere i do zákutí múzea, kde sa za normálnych okolností nedá pozrieť. Čaká na nich program z rôznych odborov, ktorým sa v múzeu venujú odborní pracovníci. Deti si samé vyberú tému, ktorej sa budú počas krúžku venovať a my im v jej objavovaní budeme pomáhať," priblížila Anna Nociarová zo SSM. Vyvrcholením bude žiacka konferencia, na ktorej odprezentujú získané poznatky.



Na múzejný krúžok sa môžu prihlásiť žiaci od 11 do 15 rokov. Jeho začiatok je naplánovaný na október, kedy odštartuje už svoju tretiu sezónu v Tihányiovskom kaštieli aj krúžok pre mladých rybárov.



"V spolupráci s Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu Banská Bystrica opäť tento rok nadviažeme na mimoriadne úspešný rybársky krúžok. V príjemnom a inšpiratívnom prostredí Tihányiovského kaštieľa objavia deti pod vedením skúsených rybárov a odborných pracovníkov múzea nové zaujímavé hobby," uviedol riaditeľ SSM Marcel Pecník.



Krúžok bude dvakrát do mesiaca v stredu, od októbra do júna. Je určený pre deti od 3. ročníka základnej školy. Počas jesene a jari budú malí rybári s lektormi navštevovať i miesta v prírode vyhľadávané rybármi nielen z Banskej Bystrice.