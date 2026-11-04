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V B. Bystrici po storočí zaznejú zabudnuté piesne zo Seliec
Interpretačne sú piesne určené pre profesionálnych i amatérskych spevákov, gitaristov, študentov hudobných škôl či konzervatórií.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. novembra (TASR) - Po viac ako sto rokoch ožijú v sále Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici takmer zabudnuté ľudové piesne, ktoré v obci Selce pri Banskej Bystrici v roku 1915 zaznamenal významný skladateľ a etnomuzikológ Béla Bartók. Hudobný večer sa uskutoční 12. novembra o 18.00 h a tenorista, gitarista Ján Rusko na koncerte predstaví ich umelecké spracovanie pre spev a klasickú gitaru. TASR o tom informovala PR manažérka Stredoslovenského múzea Dana Kurtíková, ktoré podujatie organizuje.
Slovenský tenorista a gitarista Rusko, pôsobiaci v Nemecku, spojí ľudové piesne v úpravách Ladislava Faixa, Johannesa Brahmsa, Manuela de Fallu, Benjamina Brittena a Leoša Janáčka s jeho vlastným cyklom Piesne zo Seliec, ktorý v Banskej Bystrici zaznie po prvý raz.
„Ako operný spevák pôsobiaci za hranicami Slovenska som vždy zaraďoval do dramaturgie svojich koncertných vystúpení slovenskú hudbu. Úpravy ľudových piesní z mojej rodnej obce zachytených v jedinečných zápisoch Bélu Bartóka sú prepojením tohto záujmu s potrebou budovania nového koncertného repertoáru, ktorý by autenticky vyjadril, kto som a odkiaľ pochádzam. Ide o piesne, ktoré sa zachovali v takej podobe, ako ich Bartókovi zaspievali dievčatá zo Seliec na začiatku 20. storočia. Priviesť takmer zabudnuté piesne znovu do života bolo pre mňa osobnou výzvou a inšpiráciou pre ich tvorivé umelecké spracovanie,“ zdôraznil Rusko.
K úpravám piesní pristupoval podľa vlastných slov s rešpektom a so snahou tvorivo prerozprávať ich obsah s čo najhlbším porozumením. Nie však imitáciou autentického folklóru, ale prostredníctvom jeho vlastného hudobného jazyka. Dokomponoval predohry a medzihry a zaranžoval piesne pre spev a gitaru.
„Výber klasickej gitary ako sprievodného nástroja je do istej miery neobvyklý, jej zvukové možnosti však prinášajú sugestívnu intimitu, timbrovú a artikulačnú diferencovanosť s ambíciou interpretovať tento hudobný materiál nanovo ako umeleckú pieseň,“ doplnil Rusko.
Interpretačne sú piesne určené pre profesionálnych i amatérskych spevákov, gitaristov, študentov hudobných škôl či konzervatórií.
„Dúfam, že sa toto cenné kultúrne dedičstvo regiónu bude ozývať na koncertoch na Slovensku a v medzinárodnom prostredí,“ uzavrel tenorista a gitarista žijúci v Kolíne nad Rýnom.
Slovenský tenorista a gitarista Rusko, pôsobiaci v Nemecku, spojí ľudové piesne v úpravách Ladislava Faixa, Johannesa Brahmsa, Manuela de Fallu, Benjamina Brittena a Leoša Janáčka s jeho vlastným cyklom Piesne zo Seliec, ktorý v Banskej Bystrici zaznie po prvý raz.
„Ako operný spevák pôsobiaci za hranicami Slovenska som vždy zaraďoval do dramaturgie svojich koncertných vystúpení slovenskú hudbu. Úpravy ľudových piesní z mojej rodnej obce zachytených v jedinečných zápisoch Bélu Bartóka sú prepojením tohto záujmu s potrebou budovania nového koncertného repertoáru, ktorý by autenticky vyjadril, kto som a odkiaľ pochádzam. Ide o piesne, ktoré sa zachovali v takej podobe, ako ich Bartókovi zaspievali dievčatá zo Seliec na začiatku 20. storočia. Priviesť takmer zabudnuté piesne znovu do života bolo pre mňa osobnou výzvou a inšpiráciou pre ich tvorivé umelecké spracovanie,“ zdôraznil Rusko.
K úpravám piesní pristupoval podľa vlastných slov s rešpektom a so snahou tvorivo prerozprávať ich obsah s čo najhlbším porozumením. Nie však imitáciou autentického folklóru, ale prostredníctvom jeho vlastného hudobného jazyka. Dokomponoval predohry a medzihry a zaranžoval piesne pre spev a gitaru.
„Výber klasickej gitary ako sprievodného nástroja je do istej miery neobvyklý, jej zvukové možnosti však prinášajú sugestívnu intimitu, timbrovú a artikulačnú diferencovanosť s ambíciou interpretovať tento hudobný materiál nanovo ako umeleckú pieseň,“ doplnil Rusko.
Interpretačne sú piesne určené pre profesionálnych i amatérskych spevákov, gitaristov, študentov hudobných škôl či konzervatórií.
„Dúfam, že sa toto cenné kultúrne dedičstvo regiónu bude ozývať na koncertoch na Slovensku a v medzinárodnom prostredí,“ uzavrel tenorista a gitarista žijúci v Kolíne nad Rýnom.