V B. Bystrici pôjde výťažok z punču pre zrakovo znevýhodnených

Ilustračné foto. Foto: TASR/Branislav Račko

Mesto aj tento rok kladie dôraz na čistotu prostredia a ekológiu.

Autor TASR
Banská Bystrica 12. decembra (TASR) - Počas vianočných trhov v Banskej Bystrici sa na Primátorskom punči podarilo vyzbierať pre ľudí so zrakovým znevýhodnením 4830 eur. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Ján Nosko.

„Výťažok z Primátorského punču spolu s výťažkom zo systému vratných pohárov venujeme v novom roku Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), Krajské stredisko Banská Bystrica,“ uviedol Nosko.

Mesto aj tento rok kladie dôraz na čistotu prostredia a ekológiu. Na vianočných trhoch sa preto používajú kompostovateľné riady. Vianočný punč či varené víno návštevníkom servírujú do vratných zálohovateľných pohárov s originálnou grafikou. Plusom zavedeného systému je čistejšie námestie i okolie stánkov, ale predovšetkým dobročinný rozmer a pomoc tým, ktorí to potrebujú. O tohtoročný motív vratných pohárov sa postarala vizuálna umelkyňa pôsobiaca v Banskej Bystrici, spoluorganizátorka festivalu Svetlo v meste, Marcela Záchenská.

„Systém vratných pohárov sa nám vlani osvedčil. Lepšie ako zbierať a triediť odpad je netvoriť ho, preto v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko v tomto trende pokračujeme aj na tohtoročných vianočných trhoch. Návštevníci si môžu svoju zberateľskú sadu rozšíriť o nový pohár s autorskou grafikou lokálnej umelkyne,“ vysvetlil vedúci oddelenia cestovného ruchu magistrátu Tomáš Pastorok.

V obehu sú aj minuloročné vianočné poháre, ktoré si môžu záujemcovia zameniť alebo vrátiť.
