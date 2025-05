V B. Bystrici poskytnú zdravotne znevýhodneným sociálne poradenstvo

Banská Bystrica 28. mája (TASR) - Námestie SNP v Banskej Bystrici je v stredu pomyselnou strechou, pod ktorou zdravotne znevýhodneným, ich rodinným príslušníkom i všetkým záujemcom poskytnú potrebné informácie a sociálne poradenstvo zamestnanci orgánov verejnej správy, banskobystrických zariadení sociálnych služieb, neziskových organizácií a ďalších subjektov. Na jednom mieste sa dozvedia všetko, čo potrebujú a odbremení ich to od presúvania sa z jednej inštitúcie do druhej. Podujatie Pod jednou strechou potrvá do 18.00 h.



„V rámci Slovenska ide o špecifické podujatie, ktoré vyplynulo z postrehov a sumarizácie aktivít pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica. Ľudia, ktorí potrebujú pomôcť alebo poradiť, majú málokedy prehľad o tom, kam majú ísť a ktorú inštitúciu konkrétne navštíviť. Aby nemuseli obiehať úrady a orgány verejnej správy, pred tromi rokmi sme sa dohodli dať všetko pod jednu pomyselnú strechu, ktorou je naše banskobystrické námestie. Verím, že aj tento rok si príde po radu, informácie o zariadeniach a o forme pomoci pre seba či rodinného príslušníka mnoho záujemcov,“ konštatovala vedúca odboru sociálnych vecí magistrátu Ivana Kružliaková.



Celodenný kultúrny program pripravili klienti s rôznym zdravotným znevýhodnením z viacerých zariadení. Podporí ich aj Banskobystričan, paralympijský medailista v hode kuželkou Marián Kuřeja. Vďaka ukážkam Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska si návštevníci môžu vyskúšať, aké je to žiť so zrakovým postihnutím.



„Podujatie Pod jednou strechou si našlo stabilné miesto a už po tretí raz spája v srdci Banskej Bystrice ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom, ich rodinných príslušníkov, verejnosť, inštitúcie venujúce sa sociálnemu poradenstvu a spoločnosti so špecializovanými zdravotníckymi pomôckami. Zároveň dávame príležitosť tým najzraniteľnejším, aby mohli v rámci programu vystúpiť. Vždy sa na to tešia, poctivo sa pripravujú a je to pre nich taká malá slávnosť. Verím, že každý nájde potrebnú pomoc,“ dodal primátor Ján Nosko.