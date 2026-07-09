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V B. Bystrici posudzujú finálnu projektovú dokumentáciu obnovy parku
Po rozšírení odborného poradného tímu k revitalizácii mestského parku pripravili krajinné architektky z ateliéru Gulačová - Šereš aktualizovaný návrh obnovy zelene.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. júla (TASR) - Projekt revitalizácie mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici sa dostal do ďalšej etapy. Aktualizovanú projektovú dokumentáciu, predloženú začiatkom júla príslušnému orgánu územného plánovania, posudzujú odborníci. V súčasnosti sa realizuje inžinierska činnosť a príprava podkladov na ďalšie povoľovacie konanie. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Po rozšírení odborného poradného tímu k revitalizácii mestského parku pripravili krajinné architektky z ateliéru Gulačová - Šereš aktualizovaný návrh obnovy zelene. Cieľom bolo minimalizovať zásahy do existujúcej vegetácie a zároveň zohľadniť požiadavky všetkých odborných skupín.
„Aj keď bola diskusia o obnove parku v posledných rokoch náročná a často emotívna, podarilo sa nám vytvoriť priestor na kultivovanú odbornú diskusiu, zosúladiť požiadavky obyvateľov a pripraviť aktualizovaný návrh obnovy. Verím, že táto téma už nebude Banskobystričanov rozdeľovať, ale spájať,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Po komunikácii s Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici došlo v projekte k zúženiu chodníkov oproti pôvodnému riešeniu a k úprave ich trasovania tak, aby v čo najmenšej miere zasahovali do koreňových zón existujúcich stromov. Projekt obnovy parku počíta s odstránením 42 stromov, pričom len tri z nich sa nachádzajú v pamiatkovo chránených alejach. Obnova alejí sa má realizovať postupne.
Súčasťou projektovej dokumentácie je závlahový systém, ako aj moderné herné prvky na plánovaných detských ihriskách a športoviskách. Podľa samosprávy projekt prinesie zrekonštruované chodníky z ekologických vodopriepustných materiálov, zákutia s lavičkami pre relax a oddych, altánok s pobytovou fontánou, ktorá poskytne osvieženie. Návštevníci si budú môcť zašportovať na obnovených multifunkčných ihriskách alebo v kaviarni. Počíta tiež s novým osvetlením a mýtnym domčekom, ktorý sa vráti do mestského parku.
Ako Marhefková dodala, na jeseň sa začne prvá etapa náhradnej výsadby, v rámci ktorej pribudnú nové aleje a desiatky stromov v rôznych častiach parku. Celkovo sa počíta s výsadbou približne 330 nových drevín vrátane stromov a tisových výsadieb. V parku bude vysadený živý plot dlhý viac ako jeden kilometer.
Po rozšírení odborného poradného tímu k revitalizácii mestského parku pripravili krajinné architektky z ateliéru Gulačová - Šereš aktualizovaný návrh obnovy zelene. Cieľom bolo minimalizovať zásahy do existujúcej vegetácie a zároveň zohľadniť požiadavky všetkých odborných skupín.
„Aj keď bola diskusia o obnove parku v posledných rokoch náročná a často emotívna, podarilo sa nám vytvoriť priestor na kultivovanú odbornú diskusiu, zosúladiť požiadavky obyvateľov a pripraviť aktualizovaný návrh obnovy. Verím, že táto téma už nebude Banskobystričanov rozdeľovať, ale spájať,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Po komunikácii s Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici došlo v projekte k zúženiu chodníkov oproti pôvodnému riešeniu a k úprave ich trasovania tak, aby v čo najmenšej miere zasahovali do koreňových zón existujúcich stromov. Projekt obnovy parku počíta s odstránením 42 stromov, pričom len tri z nich sa nachádzajú v pamiatkovo chránených alejach. Obnova alejí sa má realizovať postupne.
Súčasťou projektovej dokumentácie je závlahový systém, ako aj moderné herné prvky na plánovaných detských ihriskách a športoviskách. Podľa samosprávy projekt prinesie zrekonštruované chodníky z ekologických vodopriepustných materiálov, zákutia s lavičkami pre relax a oddych, altánok s pobytovou fontánou, ktorá poskytne osvieženie. Návštevníci si budú môcť zašportovať na obnovených multifunkčných ihriskách alebo v kaviarni. Počíta tiež s novým osvetlením a mýtnym domčekom, ktorý sa vráti do mestského parku.
Ako Marhefková dodala, na jeseň sa začne prvá etapa náhradnej výsadby, v rámci ktorej pribudnú nové aleje a desiatky stromov v rôznych častiach parku. Celkovo sa počíta s výsadbou približne 330 nových drevín vrátane stromov a tisových výsadieb. V parku bude vysadený živý plot dlhý viac ako jeden kilometer.