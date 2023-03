V B. Bystrici predstavia knihu o vrchárskom kraji Novohradu

Banská Bystrica 11. marca (TASR) - Novú publikáciu historika a dlhoročného univerzitného pedagóga Pavla Martuliaka s názvom Vrchársky kraj Novohradu - Návraty do minulosti, predstaví autor v stredu 15. marca o 17.00 h v Stredoslovenskom múzeu (SSM) v Banskej Bystrici. Ako informuje múzeum, monografia neponúka iba faktograficky spracované jednotlivé zložky tradičnej kultúry, ale aj autorove osobné, miestami emotívne návraty do minulosti.



"Spomínam si na skutočnosť, ako medzi kopcami Javoria mala svoj osobitný chod nielen významnejšia udalosť, ale aj každodenná záležitosť. A tento poriadok sme my deti, ale aj neskôr ako dorastenci museli rešpektovať. Či už išlo o prácu na poli, domácu ľudovú tvorbu, kultúrne udalosti - všetko prebiehalo podľa zaužívaných pravidiel. Až rokmi som sa dozvedel, čo všetko možno zahrnúť pod pojem tradičná ľudová kultúra. Dnes som vlastne jedným z posledných pamätníkov ešte viacerých, dnes už takmer neznámych prvkov a súčastí tradičnej kultúry tohto kraja," spomína autor.



"Rozhodnutie Pavla Martuliaka spracovať špecifickú monografiu regiónu bolo určite správnym krokom aj preto, lebo hontiansko-novohradská vrchárska oblasť ako celok má priam kľúčovú pozíciu pri objasňovaní starších vývinových podôb spôsobu života a kultúry sedliackeho obyvateľstva - tvoriaceho gro historického slovenského národa. Stredoslovenské múzeum preto považovalo za prínosné a vhodné pomôcť s vydaním tejto zaujímavej a hodnotnej etnografickej publikácie s osobitou dávkou autorovej spoluúčasti," uviedol riaditeľ SSM Marcel Pecník.



Komplexný pohľad monografie Vrchársky kraj Novohradu prinesie čitateľovi nielen najvýznamnejšie míľniky histórie, ale aj informácie o vrchárskom nárečí, hmotnej kultúre, ľudovej architektúre či stravovaní. Obsahuje aj kapitolu o folklóre, kde väčšinu piesní autor sám prespieval a ktorým sa dostalo i odborné notové spracovanie.