< sekcia Regióny
V B. Bystrici predstavia medené platne z lode potopenej v 16. storočí
Ide o jedinečné artefakty späté s mestom, ktoré sa stanú trvalou súčasťou Thurzo-Fugger zážitkovej expozície.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. januára (TASR) - V súvislosti s technickou pamiatkou Medený hámor v Banskej Bystrici, druhým najstarším veľkovýrobným podnikom na území Slovenska, ktorý fungoval nepretržite 500 rokov, sa môže mesto pod Urpínom pochváliť ďalším unikátom. Po viac než 480 rokoch sa tam vracajú pôvodné medené polotovary spracované práve v Medenom hámri, ktoré boli súčasťou nákladu lode potopenej v 16. storočí v Severnom mori. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Ako doplnila, ide o jedinečné artefakty späté s mestom, ktoré sa stanú trvalou súčasťou Thurzo-Fugger zážitkovej expozície. Slávnostná prezentácia originálnych medených platní sa uskutoční 26. januára o 17.00 h priamo v priestoroch expozície v Barbakáne. Obyvatelia a návštevníci mesta ich môžu vidieť od 27. januára každý deň v rámci otváracích hodín.
„Medené platne predstavujú pre obyvateľov i návštevníkov jedinečnú príležitosť vidieť autentické predmety, ktoré boli súčasťou svetových dejín, priamo v meste, kde sa ich príbeh začal. Ponúkajú nový pohľad na význam baníctva, hutníctva a obchodu s meďou pre identitu Banskej Bystrice, ktorá formovala hospodárske a politické dejiny Európy,“ uviedla radnica.
Historické artefakty pochádzajúce z Medeného hámra s pečaťou Fuggerovcov predstaví vedúci výskumného tímu potopenej lode s medeným nákladom, morský archeológ Thijs Coenen z holandskej národnej agentúry pre kultúrne dedičstvo. Na prezentácii, ktorá sa uskutoční presne v deň, kedy sa pred 519 rokmi Ján Thurzo a Jakob Fugger po prvý raz osobne stretli v Banskej Bystrici, sa zúčastní aj holandský veľvyslanec Jules Gerzon.
Ako doplnila, ide o jedinečné artefakty späté s mestom, ktoré sa stanú trvalou súčasťou Thurzo-Fugger zážitkovej expozície. Slávnostná prezentácia originálnych medených platní sa uskutoční 26. januára o 17.00 h priamo v priestoroch expozície v Barbakáne. Obyvatelia a návštevníci mesta ich môžu vidieť od 27. januára každý deň v rámci otváracích hodín.
„Medené platne predstavujú pre obyvateľov i návštevníkov jedinečnú príležitosť vidieť autentické predmety, ktoré boli súčasťou svetových dejín, priamo v meste, kde sa ich príbeh začal. Ponúkajú nový pohľad na význam baníctva, hutníctva a obchodu s meďou pre identitu Banskej Bystrice, ktorá formovala hospodárske a politické dejiny Európy,“ uviedla radnica.
Historické artefakty pochádzajúce z Medeného hámra s pečaťou Fuggerovcov predstaví vedúci výskumného tímu potopenej lode s medeným nákladom, morský archeológ Thijs Coenen z holandskej národnej agentúry pre kultúrne dedičstvo. Na prezentácii, ktorá sa uskutoční presne v deň, kedy sa pred 519 rokmi Ján Thurzo a Jakob Fugger po prvý raz osobne stretli v Banskej Bystrici, sa zúčastní aj holandský veľvyslanec Jules Gerzon.